Ночью 29 июля можно наблюдать метеорный поток дельта-Аквариды

Метеорный поток Южные дельта-Аквариды достигнет своего пика в ночь на 29 июля, несколько дней на небе можно будет наблюдать порядка 16 метеоров в час.

По информации Московского планетария, ночью 29 и 30 июля метеорный поток Южные дельта-Аквариды из созвездия Водолея достигнет максимума действия. По прогнозам, ожидается до 16 метеоров в час.

«Этот звездопад лучше наблюдается в Южном полушарии, где радиант поднимается выше над горизонтом. Луна в период максимума метеорного потока имеет фазу, близкую к новолунию, и не помешает наблюдению метеоров», – говорится в сообщении.

По словам астрономов, это довольно слабый поток, чтобы наблюдать его, нужно терпение. Тем, кто планирует отыскать на ночном небе «падающие звезды», специалисты советуют уехать из города, так как электрический свет мегаполисов сильно портит наблюдения за астрономическими событиями.

https://dostup1.ru/society/Nochyu-28-iyulya-mozhno-nablyudat-meteornyy-potok-delta-Akvaridy_128589.html