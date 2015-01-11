Южноуральские поэты прочитают свои стихи он-лайн

Челябинский государственный центр народного творчества запустил видеопроект «Слово в кадре» с уникальным содержанием. Авторы, участники II Областного конкурса литературных объединений, прочитали для широкой аудитории собственные произведения. Первый блок произведений связан темой Великой Отечественной войны, он войдет в цикл проектов Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы» и будет приурочен к акциям Года Памяти и Славы.«Проект «Слово в кадре» – насущное и своевременное начинание. Оно призвано заполнить культурное пространство качественным содержанием. Также в условиях режима самоизоляции сохранить привычную творческую активность в литературной среде Челябинска, – оценила идею конкурса челябинская поэтесса, член Союза писателей России Оксана Ралкова, – кроме того, для многих региональных авторов участие в видеопрезентации своего творчества – это новый, интересный и полезный опыт, позволяющий расширить круг творческого общения».Литературное направление в последние годы сформировалось в отдельный крепкий пласт деятельности Челябинского центра народного творчества. Все начиналось с небольших семинаров. Сейчас среди проектов центра – отдельный и ежегодный конкурс литературных произведений. По итогам конкурса прошлого года были изданы два больших сборника. Создана отдельная площадка в социальной сети ВКонтакте.Новый формат знакомства с авторами проект «Слово в кадре» уже доступен в официальной группе на платформе YOUtube Проект реализуется в рамках Национального проекта «Культура» и II Областного конкурса литературных объединений Челябинской области.