В Челябинской области землю под газовые заправки можно будет получить без торгов

Предприятия Кыштыма, Нязепетровска, Верхнего Уфалея, Златоуста и других городов Челябинской области в ближайшее время могут объединиться в кластер комплексного промышленного развития. Такая агломерация будет способствовать развитию и дальнейшему укреплению связей между компаниями внутри региона. Напомним, ранее задачу по развитию внутриобластной кооперации в области поставил перед министерством промышленности Южного Урала губернатор Алексей Текслер. Возможность создания такой промышленной цепочки рассмотрел во время рабочей поездки в Златоуст министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.

Павел Рыжий посетил производственные площади Златоустовского металлургического завода и машиностроительного завода «Злато-Прогресс», глава областного минпрома обсудил идею объединения с руководителями предприятий.«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер задал курс на развитие моногородов региона. В связи с этим появление такого кластера на базе уже реализуемых на территории области инвестпроектов более, чем оправдано. Именно развитие внутриообластной кооперации может вдохнуть новую жизнь в промышленные предприятия, лишившиеся из-за пандемии многих заказов. Создаваемый кластер обеспечит бесперебойные поставки технологических металлоконструкций, грузоподъемного и нестандартного оборудования благодаря непосредственной близости к реализуемым проектам. Задача федеральных и региональных властей, и областного минпрома в том числе, – помочь предприятиям в осуществлении этой идеи», - считает Павел Рыжий.Златоустовский металлургический завод – одно из ведущих предприятий страны по производству высоколегированных сталей и сплавов, имеющее в своем арсенале высокоэффективное сталеплавильное, прокатное и ковочное оборудование, – после смены собственника поставил себе целью расширить марочный и профильный сортамент выпускаемой продукции, в первую очередь, за счет реконструкции производственных мощностей. Среди ее ключевых объектов – участки, оснащенные высокотехнологичным кузнечно-прессовым комплексом Danieli (Италия) и новейшим печным оборудованием термического отжига Bosio (Словения). Ежемесячная производительность каждой из пяти установленных в цехах печей – 900 тонн.Система управления предусматривает как ручной, так и автоматический, без участия оператора, режимы работы. Новые технологические участки уже вышли на требуемый производственный уровень и успешно справляются с плановыми заданиями. Сегодня предприятие производит около тысячи марок стали и сплавов.«Продолжая осваивать инновационные технологии и расширять номенклатуру выпускаемой продукции, наш завод реализует и крупные экологические проекты. Восстановлен участок газоочистки второго электросталеплавильного цеха. Продолжается строительство современной системы очистки отходящей от сталеплавильных печей газопылевой смеси. Даже при значительном увеличении загрузки это в разы снизит выбросы в окружающую среду и запыленность в здании цеха. На объекте уже смонтировано новое оборудование», - рассказывает директор по реконструкции и развитию ООО «ЗМЗ» Андрей Лыска.Согласно экспертной оценке Ассоциации «Спецсталь», ООО «ЗМЗ» является одним из лидеров среди производителей сортового проката из нержавеющей стали в России. По итогам первых трех месяцев 2020 года на его долю приходится 23,7% в общероссийском объеме.Помнению министра промышленности Павла Рыжего, одним из важных потребителей продукции ЗМЗ внутри кооперационной цепочки может стать его сосед - ООО Машзавод «Злато-Прогресс», занимающийся, в том числе, и металлообработкой. Это предприятие располагает необходимой производственной базой, современным парком высокотехнологичного станочного оборудования и высококвалифицированными специалистами. К тому же, вскоре здесь появится новая производственная площадка.«Несмотря на сложные экономические условия, мы нашли возможности для создания в Златоусте нового производства с инвестициями более полумиллиарда рублей. Запустить новый объект мы планируем в конце сентября, ко Дню машиностроителя. Этот проект позволит увеличить объем и номенклатуру выпускаемой продукции с высокой добавленной стоимостью, приведет к созданию более 40 новых рабочих мест с достойной заработной платой, плановым ростом налоговых и прочих отчислений до 40 млн рублей в год», - сообщает генеральный директор ООО МЗ «Злато-Прогресс» Владимир Элиосов.Помимо данных предприятий, в новый кластер комплексного промышленного развития территорий Челябинской области могут войти: «Златоустовский завод металлоконструкций», ООО «ЛМЗ» (г. Нязепетровск), АО «Завод ДОРМАШ» и ООО «МетМашУфалей» (г. Верхний Уфалей), АО «Кыштымское машиностроительное объединение» (г. Кыштым), а также промышленные и научные предприятия Челябинска.***ООО «Златоустовский металлургический завод» - современное предприятие по производству металлопродукции нержавеющих, инструментальных, легированных конструкционных, быстрорежущих, штамповых, жаропрочных и прецизионных марок стали и сплавов, поставка которых осуществляется на внутренний и внешний рынки. Поставщик высококачественной продукции для трубной промышленности и специального машиностроения: автомобильного, авиационного, энергетического, химического, нефтехимического, водного транспорта и атомных электростанций. Предприятие производит сталь с индексом «ЗИ» (Златоустовская исследовательская).***ООО Машзавод «Злато-Прогресс» (г. Златоуст) - производитель нестандартного механического оборудования для предприятий энергетики и металлургии, атомной, химической, нефтегазоперерабатывающей промышленностей и транспортного машиностроения. Подробнее