В Челябинской области землю под газовые заправки можно будет получить без торгов

Законопроект, разработанный минэкономразвития Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера, вносит изменения в региональный закон о земельных отношениях. Сегодня депутаты Законодательного Собрания утвердили его сразу в трех чтениях. Документ упрощает процедуру предоставления земли под строительство газозаправочной инфраструктуры – при соблюдении ряда условий участки могут выделяться без проведения торгов.Речь идет о земельных участках, находящихся в государственной собственности Челябинской области или собственности муниципалитетов, а также о земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена. По действующему законодательству такие земли могут быть предоставлены в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, отвечающих критериям масштабности.Новым законом устанавливаются критерии масштабности для проектов по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом. Это объем инвестиций – не менее 65 млн рублей или ежегодные поступления от налогов в консолидированный бюджет Челябинской области – не менее 1 млн рублей.Упрощение процедуры выделения участков для предпринимателей простимулирует развитие газозаправочной инфраструктуры в Челябинской области и ускорит переход региона на экологичное топливо.