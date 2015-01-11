Грозы, град и сильный ветер прогнозируют в Челябинской области 31 июля.
«По данным синоптиков, 31 июля в регионе ожидаются грозы, град, порывы ветра до 20 метров в секунду», – сообщает пресс-центр Главного управления МЧС.
Напомним, аналогичное предупреждение было объявлено и на 30 июля.
В ведомстве добавили, что повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за аварий на объектах и линиях энергосистем. Возможны повреждения слабоукрепленных конструкций и кровель, вал деревьев.+
МЧС предупреждает, что при усилении ветра опасно находиться на улице под большими деревьями, автотранспорт следует парковать вдали от них. Необходимо ограничить выход из зданий, лучше находиться в помещениях, говорится в сообщении.
По информации Челябинского ЦГМС, предстоящей ночью в регионе будет плюс 12-17, днем в пятницу – 26-31. В субботу и воскресенье воздух местами прогреется до 35 градусов.
https://dostup1.ru/society/Grozy-grad-i-silnyy-veter-prognoziruyut-v-Chelyabinskoy-oblasti_128663.html