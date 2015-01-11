Экологи напоминают, как важно соблюдать чистоту и порядок

- Мы проводим эту работу в рамках муниципальной программы «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа», то есть за бюджетный счет, - комментирует ситуацию начальник отдела охраны окружающей среды администрации округа Галина Смирнова. - Проблема отходов в настоящее время стоит очень остро. Мы видим разбросанный мусор на берегах озер, в садах, в лесах. При этом каждый хочет жить в чистом доме, в чистом городе.
Помимо комиссионных обследований территории округа, только в июле муниципальные экологи ликвидировали несанкционированную свалку общим объемом 93,0 куб. метра по ул. Гаражная, в районе кладбища «Городское». Организовали два субботника в рамках акции «Вода России» на береговой полосе озер Иртяш и Акакуль, один субботник по уборке мест накопления ТКО - в Татыше. Провели комиссионное обследование и очистку на ул. Кызылташская:
Было
Стало
Было
Стало
К работе специалистов администрации подключаются также волонтеры. Неравнодушные молодые граждане нашего города не только видят проблемы, но, что очень важно, стараются изменить ситуацию к лучшему.
Галина Смирнова:
- Несанкционированные свалки образуются не сами по себе – их организовывают люди! Чтобы поддерживать чистоту и порядок, убирать недостаточно, важно чтобы каждый человек ответственно относился к вопросу отходов и не выбрасывал свой мусор вне специально отведенных мест.
Экологи напоминают, что за сброс мусора и организацию несанкционированных свалок предусмотрена административная ответственность, в соответствии с законом Челябинской области от 27 мая 2010 г.№ 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области». В текущем месяце по ч.8 ст.3 указанного закона составлено 7 протоколов, все они рассмотрены на административной комиссии, а нарушители оштрафованы.
Размер штрафа составляет:
- для физических лиц – от 1 000 до 5 000 рублей;
- для юридических лиц – от 50 000 до 500 000 рублей;
- для должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей.
Справочно: Безответственное отношение к окружающей среде для тех, кто скидывает отходы куда попало, может стоить дорого — в Уголовный кодекс подготовлены поправки, серьёзно ужесточающие наказание за несанкционированные свалки. Документ 11 июля поступил в Госдуму — авторство законопроекта принадлежит депутатам петербургского Заксобрания. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/ecology/44499844/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&am...
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа