2020-07-31YEKT13:00:00 | Губерния Финалист конкурса «Лидеры России» Дмитрий Прокопьев стал самым молодым главным врачом Челябинской области Источник: АНО «Россия -Страна возможностей»









Дмитрий Прокопьев, финалист специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», – назначен на должность главного врача городской клинической поликлиники №8 города Челябинска.«Городская клиническая поликлиника № 8 – это крупная медицинская организация со своими традициями и опытными докторами. Основная задача сейчас – оказание медицинской помощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В перспективе – развитие высокотехнологичной медицинской помощи и телемедицинских услуг. В фокусе внимания также качество предоставляемых услуг, реализация бережливых технологий, ориентация на клиентоориентированный подход, – сообщил о своих планах главный врач Городской клинической поликлиники № 8 города Дмитрий Прокопьев. – Профессиональная команда –неотъемлемый фактор поступательного развития любого учреждения, тем более системы здравоохранения. Сегодня ключевыми критериями выбора для молодых специалистов остаются комфортные условия туда, возможность профессионального роста и достойная заработная плата. Наша задача сделать поликлинику привлекательной для врачей города и обеспечить жителей доступной и качественной медицинской помощью».Дмитрий Прокопьев родился 2 декабря 1990 года в Кургане. В 2014 году окончил Южно-Уральский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия», в 2015 окончил интернатуру по специальности «Дерматовенерология». В период обучения вел активную общественную деятельность: был председателем Первичной профсоюзной организации студентов ЮУГМУ Профсоюза работников здравоохранения РФ, а также сопредседателем Российского союза студенческих организаций. Получил дополнительное образование, окончив Челябинский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2019 году прошёл переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».С 2015 по 2017 год работал главным специалистом отдела социальных программ Управления молодежной политики Министерства образования и науки Челябинской области. С 2017 по 2018 год – заместитель ГБУ «Молодежный ресурсный центр». С 2017 года до настоящего времени был заведующим городским Центром медицинской профилактики. Является главным внештатным специалистом по медицинской профилактике Управления здравоохранения Администрации города Челябинска, членом Межведомственного координационного совета по вопросам здорового образа жизни и Комиссии по социально-значимым заболеваниям, а также членом рабочей группы направления «Здравоостроительство» проектного офиса «Умный город».В 2019 году Дмитрий Прокопьев стал победителем конкурса молодежного управленческого резерва Уральского федерального округа «Команда Урала», а в 2020 году – финалистом специализации «Здравоохранение» конкурса управленцев «Лидеры России 2020».«Конкурс дал возможность провести диагностику личностных качеств, оценить управленческий потенциал и определить свое место среди лучших управленцев системы здравоохранения России. Триггерным фактором карьерного роста стал выход в финал специализации. Рад тому, что удалось достойно показать себя в финале специализации «Здравоохранение». Профессиональное сообщество, которое сформировалось из участников трека, помогает оперативно решать возникающие задачи, используя региональных опыт коллег, тиражировать свои наработки и получать компетентные оценки своим проектам от специалистов разного профиля», – рассказал финалист специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» Дмитрий Прокопьев.







Источник: АНО «Россия -Страна возможностей»Дмитрий Прокопьев, финалист специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», – назначен на должность главного врача городской клинической поликлиники №8 города Челябинска.«Городская клиническая поликлиника № 8 – это крупная медицинская организация со своими традициями и опытными докторами. Основная задача сейчас – оказание медицинской помощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В перспективе – развитие высокотехнологичной медицинской помощи и телемедицинских услуг. В фокусе внимания также качество предоставляемых услуг, реализация бережливых технологий, ориентация на клиентоориентированный подход, – сообщил о своих планах главный врач Городской клинической поликлиники № 8 города– Профессиональная команда –неотъемлемый фактор поступательного развития любого учреждения, тем более системы здравоохранения. Сегодня ключевыми критериями выбора для молодых специалистов остаются комфортные условия туда, возможность профессионального роста и достойная заработная плата. Наша задача сделать поликлинику привлекательной для врачей города и обеспечить жителей доступной и качественной медицинской помощью».Дмитрий Прокопьев родился 2 декабря 1990 года в Кургане. В 2014 году окончил Южно-Уральский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия», в 2015 окончил интернатуру по специальности «Дерматовенерология». В период обучения вел активную общественную деятельность: был председателем Первичной профсоюзной организации студентов ЮУГМУ Профсоюза работников здравоохранения РФ, а также сопредседателем Российского союза студенческих организаций. Получил дополнительное образование, окончив Челябинский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2019 году прошёл переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».С 2015 по 2017 год работал главным специалистом отдела социальных программ Управления молодежной политики Министерства образования и науки Челябинской области. С 2017 по 2018 год – заместитель ГБУ «Молодежный ресурсный центр». С 2017 года до настоящего времени был заведующим городским Центром медицинской профилактики. Является главным внештатным специалистом по медицинской профилактике Управления здравоохранения Администрации города Челябинска, членом Межведомственного координационного совета по вопросам здорового образа жизни и Комиссии по социально-значимым заболеваниям, а также членом рабочей группы направления «Здравоостроительство» проектного офиса «Умный город».В 2019 году Дмитрий Прокопьев стал победителем конкурса молодежного управленческого резерва Уральского федерального округа «Команда Урала», а в 2020 году – финалистом специализации «Здравоохранение» конкурса управленцев «Лидеры России 2020».«Конкурс дал возможность провести диагностику личностных качеств, оценить управленческий потенциал и определить свое место среди лучших управленцев системы здравоохранения России. Триггерным фактором карьерного роста стал выход в финал специализации. Рад тому, что удалось достойно показать себя в финале специализации «Здравоохранение». Профессиональное сообщество, которое сформировалось из участников трека, помогает оперативно решать возникающие задачи, используя региональных опыт коллег, тиражировать свои наработки и получать компетентные оценки своим проектам от специалистов разного профиля», – рассказал финалист специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» Дмитрий Прокопьев. Источник: АНО «Россия -Страна возможностей» AzAzA 2020-07-31YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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