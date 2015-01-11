2020-07-31YEKT13:00:00 | Губерния Южноуралськие аграрии впервые получат стимулирующую субсидию на поддержку растениеводства Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









С 27 июля начался прием документов на выплату сельхозпредприятиям области стимулирующей субсидии на поддержку растениеводства, он продлится до 14 августа. Этот вид поддержки оказывается в Челябинской области впервые и рассчитывается погектарно. Стимулирующая субсидия на прирост объема производства будет выплачиваться в несколько этапов, в зависимости от направления. На первом этапе будут выплачены субсидии на производство зерновых и зернобобовых культур, масличных культур и овощей открытого грунта. На эти цели направляется 168 миллионов рублей (из них 32 млн из областного бюджета, 136 млн — из федерального).Так, на поддержку производителей зерновых и зернобобовых культур, масличных культур и овощей открытого грунта направляется 168 миллионов рублей (из них 32 млн из областного бюджета, 136 млн — из федерального).Кроме того, сегодня во всех муниципалитетах региона, где сельхозтоваропроизводители пострадали от засухи, работают межведомственные комиссии, которые осматривают поля, фиксируют поврежденные посевы, формируют пакеты документов для отправки в минсельхоз области. Напомним, режим чрезвычайной ситуации на территории Челябинской области в связи с почвенной и атмосферной засухой введен постановлением губернатора Алексея Текслера с 24 июля. Общая площадь пострадавших посевов по состоянию на 30 июля — 393,5 тысячи гектаров, сумма ущерба — более двух миллиардов рублей. От засухи пострадало не менее 477 сельхозтоваропроизводителей.Министерство сельского хозяйства Челябинской области обратилось к руководителю федерального ведомствам Дмитрию Патрушеву с просьбой о содействии АПК Челябинской области в преодолении последствий засухи. Ранее прошло селекторное совещание с министром сельского хозяйства России, на котором глава областного минсельхоза Алексей Кобылин доложил о ситуации в АПК Челябинской области.«В соответствии с поручением губернатора срок предоставления в минсельхоз Челябинской области документов, подтверждающих гибель сельхозкультур, установлен до 7 августа, — напомнил Алексей Кобылин. — После предоставления всеми муниципальными районами полного пакета документов будет подготовлено обращение на имя председателя Правительства России с просьбой рассмотреть вопрос оказания помощи предприятиям, у которых погибли посевы сельхозкультур в результате ЧС».Кроме того, по поручению Алексея Текслера областной минсельхоз пересмотрел критерии оказания других видов поддержки аграриям в связи с засухой: предусматривается освобождение от санкций за недостижение планового показателя результативности, а также реструктуризация кредитов, формирование перечня предложений в Минсельхоз России для поддержки пострадавших от засухи предприятий в период посевной 2021 года и поддержки животноводческих предприятий. Будут подготовлены обращения об использовании интервенционного зернового фонда, о возможности пролонгации льготных кредитов, об отсрочке платежей за материально-технические ресурсы и другие механизмы поддержки. Справочно В шести районах Челябинской области началась уборка урожая зерновых культур. Предприятия приступили к скашиванию и обмолоту озимых, которые дали хорошую урожайность, потому что созрели еще до июньско-июльской засухи.Урожайность озимых культур — пшеницы, ржи, тритикале — оценивается в 16-17 центнеров с гектара. Общая площадь озимых посевов в Челябинской области - 12 тысяч гектаров. Прогноз сбора урожая из-за повреждения и гибели части посевов от засухи — около одного миллиона 100 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность яровых зерновых ожидается на уровне 7-8 центнеров с гектара.К лучшему может измениться ситуация с заготовкой кормов в регионе: в третьей декаде июля почти по всей территории Челябинской области прошли дожди, и это благоприятно скажется на поздних посевах кормовых культур, на многолетних травах — ожидается второй укос, — а также на кукурузе и подсолнечнике. Задача остается прежней — заготовить не менее 30 центнеров кормовых единиц на условную голову. Темп заготовки сейчас лучше, чем в прошлом году. В Красноармейском и Аргаяшском районах начали убирать овощи открытого грунта — раннюю капусту на реализацию и зеленные культуры. Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиС 27 июля начался прием документов на выплату сельхозпредприятиям области стимулирующей субсидии на поддержку растениеводства, он продлится до 14 августа. Этот вид поддержки оказывается в Челябинской области впервые и рассчитывается погектарно. Стимулирующая субсидия на прирост объема производства будет выплачиваться в несколько этапов, в зависимости от направления. На первом этапе будут выплачены субсидии на производство зерновых и зернобобовых культур, масличных культур и овощей открытого грунта. На эти цели направляется 168 миллионов рублей (из них 32 млн из областного бюджета, 136 млн — из федерального).Так, на поддержку производителей зерновых и зернобобовых культур, масличных культур и овощей открытого грунта направляется 168 миллионов рублей (из них 32 млн из областного бюджета, 136 млн — из федерального).Кроме того, сегодня во всех муниципалитетах региона, где сельхозтоваропроизводители пострадали от засухи, работают межведомственные комиссии, которые осматривают поля, фиксируют поврежденные посевы, формируют пакеты документов для отправки в минсельхоз области. Напомним, режим чрезвычайной ситуации на территории Челябинской области в связи с почвенной и атмосферной засухой введен постановлением губернаторас 24 июля. Общая площадь пострадавших посевов по состоянию на 30 июля — 393,5 тысячи гектаров, сумма ущерба — более двух миллиардов рублей. От засухи пострадало не менее 477 сельхозтоваропроизводителей.Министерство сельского хозяйства Челябинской области обратилось к руководителю федерального ведомствамс просьбой о содействии АПК Челябинской области в преодолении последствий засухи. Ранее прошло селекторное совещание с министром сельского хозяйства России, на котором глава областного минсельхозадоложил о ситуации в АПК Челябинской области.«В соответствии с поручением губернатора срок предоставления в минсельхоз Челябинской области документов, подтверждающих гибель сельхозкультур, установлен до 7 августа, — напомнил Алексей Кобылин. — После предоставления всеми муниципальными районами полного пакета документов будет подготовлено обращение на имя председателя Правительства России с просьбой рассмотреть вопрос оказания помощи предприятиям, у которых погибли посевы сельхозкультур в результате ЧС».Кроме того, по поручению Алексея Текслера областной минсельхоз пересмотрел критерии оказания других видов поддержки аграриям в связи с засухой: предусматривается освобождение от санкций за недостижение планового показателя результативности, а также реструктуризация кредитов, формирование перечня предложений в Минсельхоз России для поддержки пострадавших от засухи предприятий в период посевной 2021 года и поддержки животноводческих предприятий. Будут подготовлены обращения об использовании интервенционного зернового фонда, о возможности пролонгации льготных кредитов, об отсрочке платежей за материально-технические ресурсы и другие механизмы поддержки.В шести районах Челябинской области началась уборка урожая зерновых культур. Предприятия приступили к скашиванию и обмолоту озимых, которые дали хорошую урожайность, потому что созрели еще до июньско-июльской засухи.Урожайность озимых культур — пшеницы, ржи, тритикале — оценивается в 16-17 центнеров с гектара. Общая площадь озимых посевов в Челябинской области - 12 тысяч гектаров. Прогноз сбора урожая из-за повреждения и гибели части посевов от засухи — около одного миллиона 100 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность яровых зерновых ожидается на уровне 7-8 центнеров с гектара.К лучшему может измениться ситуация с заготовкой кормов в регионе: в третьей декаде июля почти по всей территории Челябинской области прошли дожди, и это благоприятно скажется на поздних посевах кормовых культур, на многолетних травах — ожидается второй укос, — а также на кукурузе и подсолнечнике. Задача остается прежней — заготовить не менее 30 центнеров кормовых единиц на условную голову. Темп заготовки сейчас лучше, чем в прошлом году. В Красноармейском и Аргаяшском районах начали убирать овощи открытого грунта — раннюю капусту на реализацию и зеленные культуры. AzAzA 2020-07-31YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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