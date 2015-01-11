2020-07-31YEKT13:00:00 | Губерния В Челябинской области определили самых эффективных глав муниципалитетов Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









Экспертная комиссия, в состав которой вошли представители органов исполнительной власти, общественной палаты и Законодательного Собрания региона, утвердила результаты мониторинга эффективности деятельности глав муниципалитетов за 2019 год. Победителями в своих группах стали Магнитогорск, Южноуральск, Пластовский район, Трехгорный и Локомотивный.Оценка проходит ежегодно в соответствии с Указом Президента РФ. Рейтинг нужен для того, чтобы региональные и федеральные власти понимали, какие проблемы в территориях стоят наиболее остро, как они решаются, устраивает ли население работа местных властей. Муниципалитеты разделены на пять категорий: крупные города, городские округа, муниципальные районы,закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) и малые города.Эффективность деятельности органов местного самоуправления оценивается по девяти направлениям: экономическое развитие, дошкольное образование, общее и дополнительное образование, культура, физическая культура и спорт, жилищное строительство и обеспечение граждан жильем, ЖКХ, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, организация муниципального управления.«На муниципалитеты возложено огромное количество ответственности и большой функционал. Мы с большим уважением относимся к труду руководителей муниципальных образований. Это, безусловно, один из самых сложных видов деятельности – на местах с людьми. И здесь очень важно прийти к тому, чтобы деятельность была эффективной. Самые лучшие практики должны тиражироваться, а те ошибки, которые были допущены – изучаться и исправляться», – отметил заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.Оценка эффективности рассчитана по достигнутому уровню за 2019 год и динамике в сравнении с 2018 годом. На основе их среднеарифметического значения выводится комплексная оценка, по которой определяются лидеры.В результате победителями рейтинга эффективности деятельности органов местного самоуправления региона за 2019 год стали:I группа: 1-е место – Магнитогорск, который сохраняет лидерство уже пятый год подряд;II группа: 1-е место – Южноуральский городской округ; 2-е – Кыштымский городской округ; 3-е – Усть-Катавский городской округ;III группа: 1-е место – Пластовский муниципальный район; 2-е – Еткульский муниципальный район; 3-е – Уйский муниципальный район;IV группа: 1-е место – Трехгорный городской округ;V группа: 1-е место – Локомотивный. Также в настоящее время проводится интернет-опрос об эффективности руководителей муниципалитетов среди жителей территорий. В целом по Челябинской области по состоянию на 30 июня 2019 года проголосовало свыше 17 тыс. человек, что выше уровня прошлого года почти в три раза. Опрос продолжается, принять участие можно по Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиЭкспертная комиссия, в состав которой вошли представители органов исполнительной власти, общественной палаты и Законодательного Собрания региона, утвердила результаты мониторинга эффективности деятельности глав муниципалитетов за 2019 год. Победителями в своих группах стали Магнитогорск, Южноуральск, Пластовский район, Трехгорный и Локомотивный.Оценка проходит ежегодно в соответствии с Указом Президента РФ. Рейтинг нужен для того, чтобы региональные и федеральные власти понимали, какие проблемы в территориях стоят наиболее остро, как они решаются, устраивает ли население работа местных властей.Муниципалитеты разделены на пять категорий: крупные города, городские округа, муниципальные районы,закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) и малые города.Эффективность деятельности органов местного самоуправления оценивается по девяти направлениям: экономическое развитие, дошкольное образование, общее и дополнительное образование, культура, физическая культура и спорт, жилищное строительство и обеспечение граждан жильем, ЖКХ, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, организация муниципального управления.«На муниципалитеты возложено огромное количество ответственности и большой функционал. Мы с большим уважением относимся к труду руководителей муниципальных образований. Это, безусловно, один из самых сложных видов деятельности – на местах с людьми. И здесь очень важно прийти к тому, чтобы деятельность была эффективной. Самые лучшие практики должны тиражироваться, а те ошибки, которые были допущены – изучаться и исправляться», – отметил заместитель губернатора Челябинской областиОценка эффективности рассчитана по достигнутому уровню за 2019 год и динамике в сравнении с 2018 годом. На основе их среднеарифметического значения выводится комплексная оценка, по которой определяются лидеры.В результате победителями рейтинга эффективности деятельности органов местного самоуправления региона за 2019 год стали:1-е место – Магнитогорск, который сохраняет лидерство уже пятый год подряд;1-е место – Южноуральский городской округ; 2-е – Кыштымский городской округ; 3-е – Усть-Катавский городской округ;1-е место – Пластовский муниципальный район; 2-е – Еткульский муниципальный район; 3-е – Уйский муниципальный район;1-е место – Трехгорный городской округ;1-е место – Локомотивный. Также в настоящее время проводится интернет-опрос об эффективности руководителей муниципалитетов среди жителей территорий. В целом по Челябинской области по состоянию на 30 июня 2019 года проголосовало свыше 17 тыс. человек, что выше уровня прошлого года почти в три раза. Опрос продолжается, принять участие можно по ссылке , итоги станут известны в начале 2021 года. AzAzA 2020-07-31YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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