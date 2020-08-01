На Южном Урале пересчитают пенсии 257 тыс. пенсионеров

С 1 августа будет произведен автоматический перерасчет страховых пенсий работавшим в 2019 году пенсионерам – в Челябинской области он коснется 256,6 тыс. получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году от работодателей поступали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии увеличивается на установленный процент, перерасчет с 1 августа носит индивидуальный характер и зависит исключительно от размера официальной заработной платы пенсионера в 2019 году, от суммы уплаченных работодателем страховых взносов за этот период и величины начисленных индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Величина прибавки к пенсии за отработанный 2019 год в денежном эквиваленте не превышает стоимости трех пенсионных коэффициентов. В 2020 году пенсионный балл стоит 93 рубля, следовательно, максимальная прибавка составит 279 рублей.

Отметим, что на 1 июля 2020 года в Челябинской области проживает более 930 тыс. получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, из них порядка 209 тыс. пенсионеров осуществляют трудовую деятельность.

https://dostup1.ru/finance/Na-Yuzhnom-Urale-pereschitayut-pensii-257-tys-pensionerov_128706.html