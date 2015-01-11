В Лейпциге появится новый дом культуры

Источник: АНО «Национальные приоритеты»В рамках национального проекта «Культура» завершается ремонт сельского дома культуры в селе Лейпциг Варненского района, построенного в 1965 году. «Капитального ремонта здания ДК не было со дня его основания, – рассказал начальник Управления культуры администрации Варненского муниципального района, – благодаря национальному проекту «Культура» Дом культуры села Лейпциг будет современным и комфортным. Это несомненно оценят жители села».Работы по капитальному ремонту начались в феврале этого года. На данный момент они выполнены на 80%. Внутри в зрительном зале появились Рановые кресла, заменены окна и потолки. Полностью обновлены системы отопления, водоснабжения, освещения.Сельский дом культуры будет встречать гостей новым фасадом. Также заменена кровля здания, фундамент, обустроен вход с покрытием из тротуарной плитки.В ДК работают 5 клубных формирований, коллективы художественной самодеятельности являются постоянными участниками районных и областных конкурсов. На базе ДК проходит множество праздников и мероприятий, в том числе по сохранению национальной культуры и традиций.