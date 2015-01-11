2020-08-04YEKT12:00:00 | Губерния В рамках нацпроекта «Экология» на Таганае начинается строительство второго трапа на Двуглавую сопку Источник: пресс-служба нацпарка «Таганай»









Лестница, ведущая к вершине одной из достопримечательностей национального парка, облегчит подъём и защитит склон от вытаптывания.



К сооружению ещё одного трапа монтажная бригада приступит 5 августа. Все необходимые материалы уже доставлены на место, причём последний этап пути был самым сложным, ведь поднимать к точке сборки почти 25 тонн металлоконструкций, а также инструменты и крепёж пришлось вручную. А для этого было необходимо преодолеть 201 ступень. Длина второго трапа составит 140 метров, на нём будет 374 ступени и 4 площадки, в том числе, 2 промежуточные. Сборку станут производить с помощью ручных лебёдок.«Возможность смонтировать две новые секции для подъёма на Двуглавую сопку в нас появилась благодаря национальному проекту «Экология», куда «Таганай» был включён в числе 8 особо охраняемых территорий России, - напомнил директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев. – Кроме того, в рамках этого проекта в двух туристических приютах построены сервисные центры, обустраивается новая тропа к Большой Каменой реке и строится эколого-туристический центр «Здесь Европа встречается с Азией» в урочище Семибратка. Реализация проектов продлится до 2024 года, и наша задача – показать результат в виде определённого количества посетителей.Все работы на Двуглавой сопке планируется завершить к 1 октября. К тому моменту общее количество ступеней на ведущих к вершине лестницах составит 752 – больше, чем на лестнице Иакова на острове Святой Елены, где ступеней «всего» 699. Для справки:Национальный парк «Таганай» образован 5 марта 1991 года на Южном Урале вблизи города Златоуст (Челябинская область), на границе Европы и Азии. Площадь парка 568 кв. км, территория включает в себя Таганайский горный массив. Здесь почти нетронутыми сохранились ценные экологические системы: горные тундры и луга, подгольцовые редколесья и реликтовые леса, и встречаются вместе животные и растения, характерные для центральной полосы Европейской России, русского Севера, Поволжья, Урала, Западной и Центральной Сибири, Казахстана.В 2019 году в национальном парке «Таганай» побывало 141 тысяча 552 туриста. AzAzA 2020-08-04YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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