В селе Шибаево готовится к открытию сельский клуб

24 сентября в Магнитогорске откроется библиотека нового поколения на базе Центральной городской библиотеки имени Б.А. Ручьева. Модернизация учреждения проходит в рамках реализации нацпроекта «Культура». Подробнее
Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области закончило приём заявок от муниципальных образований региона на участие в открытом конкурсе на лучший проект по благоустройству территории среди промышленных предприятий.
Известный челябинский ветеринар, создатель и руководитель приюта диких животных и птиц "Спаси меня" Карен Даллакян обратился к главе региона Алексею Текслеру по поводу подписанного постановления, разрешающего отстрел рысей Подробнее
В Еткульском районе в рамках нацпроекта «Культура» производится ремонт клуба села Шибаево. Работы по капитальному ремонту включили в себя замену окон, дверей, ремонт внутренних помещений, замену потолка, деревянных полов, ремонт системы отопления, освещения, ремонт фасада и кровли.«Ремонт сельского клуба – большое событие для села. Это значит, что село развивается и будет развиваться дальше, – рассказала заведующая Шибаевским сельским клубом Альфия Хисамова, – сельчане очень ждали капитального ремонта своего клуба».На данный момент проводятся внутренние ремонтные работы помещения. Жители села Шибаево с нетерпением ждут открытия клуба. Ведь он для них – культурный центр села. Вновь появится место, где можно будет демонстрировать свои творческие способности, встречать гостей, организовывать досуг и отдых.