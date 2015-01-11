В селе Шибаево готовится к открытию сельский клуб

В Еткульском районе в рамках нацпроекта «Культура» производится ремонт клуба села Шибаево. Работы по капитальному ремонту включили в себя замену окон, дверей, ремонт внутренних помещений, замену потолка, деревянных полов, ремонт системы отопления, освещения, ремонт фасада и кровли.«Ремонт сельского клуба – большое событие для села. Это значит, что село развивается и будет развиваться дальше, – рассказала заведующая Шибаевским сельским клубом Альфия Хисамова, – сельчане очень ждали капитального ремонта своего клуба».На данный момент проводятся внутренние ремонтные работы помещения. Жители села Шибаево с нетерпением ждут открытия клуба. Ведь он для них – культурный центр села. Вновь появится место, где можно будет демонстрировать свои творческие способности, встречать гостей, организовывать досуг и отдых.