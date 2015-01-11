Стартовал прием заявок на Всероссийскую общественную премию в этнокультурной сфере «Гордость нации»

Источник: yandex.ruПремия «Гордость нации» вручается за вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов РФ. Прием заявок проходит до 15 сентября на сайте премиягордостьнации.рф.Номинироваться могут как самовыдвиженцы, так и коллективы. На почётное звание могут претендовать лидеры и активисты этнокультурных организаций, преподаватели родных языков, этножурналисты и блогеры, освещающие межнациональные отношения, мастера народно-художественных промыслов, руководители и участники творческих коллективов Российской Федерации.Премия предусматривает семь номинаций:за вклад в укрепление межнационального и межэтнического мира и согласия;за вклад в сохранение и развитие родных языков;за вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики;за лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных отношений;за лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества;за вклад в сохранение и развитие культуры народов России;за эффективное лидерство в национально-культурных объединениях.Для участников премии с 4 августа будет организован цикл онлайн-вебинаров, в ходе которых организаторы дадут подробные разъяснения по каждой номинации. До 30 сентября конкурсная комиссия выберет по три лауреата в каждой номинации. Церемония награждения пройдет в Москве и будет приурочена ко Дню народного единства. Победители получат почетные грамоты и ценные призы.