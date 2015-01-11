2020-08-05YEKT07:00:00 | Новости Городские новости Алексей Текслер оценил масштабы реконструкции насосно-фильтровальной станции В рамках рабочей поездки в Озерский городской округ губернатор Алексей Текслер посетил насосно-фильтровальную станцию, где в настоящий момент реализуется масштабный проект по ее реконструкции для улучшения качества питьевой воды.

Его стоимость оценивается в 485,4 млн руб. в 2019-2021 гг. Финансирование осуществляется в рамках федерального проекта "Чистая вода".

Евгений Щербаков, глава Озерского городского округа, подчеркнул значимость проекта для жителей города:

- Несмотря на то, что химический состав питьевой воды в Озерске соответствует всем санитарным нормам, нас ситуация не устраивала, потому что периодически возникает проблема с сине-зелеными водорослями. Они придают ресурсу неприятный запах, что вызывает недовольство жителей Озерска. Чтобы решить проблему, мы год за годом идем по пути обновления оборудования на НФС.

- На сегодняшний день осуществляется многоступенчатый цикл очистки питьевого ресурса: озерная вода от водозабора поступает к вращающимся машинам с микрофильтрами, откуда – частично к кварцевым фильтрам и хлорированию, частично - к установкам мембранной фильтрации, - пояснил первый заместитель главы округа Иван Сбитнев.

Напомним, в 2019 году проект получил финансовую поддержку из областного бюджета. Благодаря взаимодействию с главой региона и Правительством Челябинской области в рамках специальной экологической программы (СЭП) Озерскому городскому округу были направлены средства на первый этап и проведена замена элементов, двух вращающихся машин первичной очистки воды в насосной первого подъема, также заменили ворота и окна. В главном корпусе заменены микрофильтры (6 штук), система отопления, вентиляции, ворота с установкой тепловой завесы).

В прошлом году был начат второй этап реконструкции: были произведены следующие работы: в главном корпусе выполнен демонтаж баков коагулянта, демонтаж труб, монтаж систем отопления, вентиляции, электроснабжения, связи, проведена подготовка под настил пола.

Реконструкция НФС продолжается в нынешнем году: до 18 декабря 2020 года должен быть завершен второй этап. Предстоит благоустройство перед главным корпусом, устройство бетонных полов, устройство фундаментов под оборудование, планируется установить вспомогательное оборудование для очистки 50 тысяч кубометров воды, осуществить монтаж стоек ультрафильтрации для очистки 10 тысяч кубических метров воды. Это позволит добавить 10 тысяч кубометров к общему объему очищенной по мембранной технологии воды. Представитель подрядчика обещал произвести все работы в срок.

- На вас большая ответственность, НФС - самый крупный подобный объект в области. Он находится на особом контроле в рамках нацпроекта, и озерчане его заждались. Надо успевать вовремя, – подчеркнул Алексей Текслер, обращаясь к подрядчику.

Фото Александра Абросимова.















































Информация предоставлена: Его стоимость оценивается в 485,4 млн руб. в 2019-2021 гг. Финансирование осуществляется в рамках федерального проекта "Чистая вода"., глава Озерского городского округа, подчеркнул значимость проекта для жителей города:- пояснил первый заместитель главы округа Иван Сбитнев.Напомним, в 2019 году проект получил финансовую поддержку из областного бюджета. Благодаря взаимодействию с главой региона и Правительством Челябинской области в рамках специальной экологической программы (СЭП) Озерскому городскому округу были направлены средства на первый этап и проведена замена элементов, двух вращающихся машин первичной очистки воды в насосной первого подъема, также заменили ворота и окна. В главном корпусе заменены микрофильтры (6 штук), система отопления, вентиляции, ворота с установкой тепловой завесы).В прошлом году был начат второй этап реконструкции: были произведены следующие работы: в главном корпусе выполнен демонтаж баков коагулянта, демонтаж труб, монтаж систем отопления, вентиляции, электроснабжения, связи, проведена подготовка под настил пола.Реконструкция НФС продолжается в нынешнем году: до 18 декабря 2020 года должен быть завершен второй этап. Предстоит благоустройство перед главным корпусом, устройство бетонных полов, устройство фундаментов под оборудование, планируется установить вспомогательное оборудование для очистки 50 тысяч кубометров воды, осуществить монтаж стоек ультрафильтрации для очистки 10 тысяч кубических метров воды. Это позволит добавить 10 тысяч кубометров к общему объему очищенной по мембранной технологии воды. Представитель подрядчика обещал произвести все работы в срок., – подчеркнул, обращаясь к подрядчику.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-08-05YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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