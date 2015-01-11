Экстренное предупреждение

По данным Челябинского ЦГМС 6-7 августа в восточных и юго-восточных районах Челябинской области местами сохраняется аномально-жаркая погода, со среднесуточными температурами на 7° и более выше климатической нормы.

Повышается вероятность возникновения ЧС не выше муниципального уровня, обусловленных пожарами на объектах экономики и в населенных пунктах, расположенных в пожароопасной зоне, возникновением лесных пожаров, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличением площади природных пожаров до крупных.

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