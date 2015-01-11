Об итогах и перспективах реализации национальных проектов в Челябинской области расскажет сайт нацпроекты74.рф

Специализированный сайт нацпроекты74.рф открыт по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. На одном веб-ресурсе собраны все реализуемые на Южном Урале национальные проекты.Нацпроекты74.рф состоит из 12 разделов, каждый из которых посвящен отдельному национальному проекту. По всем нацпроектам подготовлена справочная информация, подведены краткие итоги 2019 года, а также обозначены цели на 2020 год. Иллюстрируют сайт видеопрезентации и инфографика. Для южноуральцев с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена версия для слабовидящих.Задача сайта – просто и доступно рассказывать о развитии медицины и образования, науки и культуры, строительстве жилья и ремонте дорог.«Национальные проекты – это уникальные по масштабу федеральные программы, которые реализуются в России по Указу Президента РФ. Их главная стратегическая задача – достижение нового качества жизни для всех поколений россиян, динамичное развитие государства, – отметил в приветственном слове губернатор Челябинской области Алексей Текслер. – Нам важно не просто исполнить плановые целевые показатели, а добиться того, чтобы все жители Южного Урала увидели конкретный результат, почувствовали положительный эффект нацпроектов здесь и сейчас. Именно поэтому необходима максимальная открытость и доступность информации. Изменения к лучшему невозможны без активного участия самих жителей Челябинской области, без учета их мнения и предложений по проблемам, требующим первоочередного решения, без серьезного общественного контроля».