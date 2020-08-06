Демонтаж детской площадки. Кто виноват? И зачем это было делать?..

В день посещения Озёрска губернатором, а именно 4-го августа 2020, случилось еще одно событие. Неприятное. Была снесена детская площадка у ТРК "Фестиваль".

Поскольку информация о имущественных спорах между Администрацией и АО „О-Мега“ до этого не появлялась в СМИ, для всего города демонтаж стал сюрпризом. И, как нам сообщил источник в Администрации, для них тоже... Они не были инициатором этого спора и до последнего надеялись на его мирное решение.

При этом руководство «О-Меги» параллельно обратилось к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой помочь разобраться в конфликте с мэрией Озерска. Об этом рассказали наши коллеги на ЗНАК.КОМ. Как говорится в обращении к губернатору, администрация закрытого города заставила компанию снести детскую площадку.

«Размещение площадки выполняло социальную функцию и заботу о людях, - говорится в обращении, - решением арбитражного суда Челябинской области мы обязаны демонтировать площадку. Но считаем, что действия администрации свидетельствуют о незаинтересованности органа местного самоуправления в благоустройстве Озерска, создании условий для отдыха жителей и детей. Так же это не способствует созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства. Это говорит о наличии неблагоприятного инвестиционного климата».

Наконец-то, вчера появился официальный комментарий Администрации, который позволяет понять, что же все-таки произошло и кто виноват.

Если пересказать его коротко и обычным языком, то АО «О-Мега» попросило у администрации участок (рядом с уже выделенным им участком под строительство) для размещения детской площадки. И им разрешили использовать его использовать (безвозмездно!), возложив обязанность по ее эксплуатации в соответствии с нормативными требованиями.

В 2019 году прокуратура проверила как содержится площадка. Наш источник уточнил, что проверка была инициирована частными лицами, жителями соседних домов по ул.Гайдара, в рамках отдельного спора с владельцами "Фестиваля" по незаконному использованию их придомовой территории. Так вот, проверка выявила нарушения в использовании земельных участков и в содержании детской площадки и направила требование АО «О-Мега» для их устранения.

АО «О-Мега» отказалось исполнять требование, сославшись на то, что они будут содержать только то имущество, что находится на участке ТРК "Фестиваль", а не за его пределами.

И только после этого прокуратура обратилась в администрацию, как к владельцу земли. У администрации был единственный способ решения вопроса - обратиться в суд. Они надеялись, что суд обяжет устранить нарушения по содержанию и/или перенести её в другое место. Суд вынес лаконичное решение - ДЕМОНТАЖ и возвращение участка администрации.

Демонтаж осуществляли сотрудники ТРК "Фестиваль", и, как мы уже писали выше, по странному обстоятельству он совпал с визитом губернатора...

Получается, что как бы не хотелось ни нам, ни разгневанным озерчанам в очередной раз упрекнуть Администрацию Озёрска, в этом случае они постарались сделать все от них зависящее, чтобы сохранить для города детскую площадку.

Озерск.ру