В сентябре в Каслях откроется обновленная библиотека

В 2020 году Центральная детская библиотека города Касли стала участником нацпроекта «Культура», победив в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек. Открытие учреждения после реконструкции запланировано на 15 сентября.В рамках поездки в Каслинский муниципальный район губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил обновленную библиотеку. Глава региона осмотрел помещения библиотеки, расположенные на первом и втором этаже Дворца культуры имени И.М.Захарова.
Источник: Пресс-служба Правительства Челябинской области