В Магнитогорске стартует Мемориал Ромазана

Сегодня на льду «Арены Металлург» стартует 29-й традиционный турнир по хоккею памяти Ивана Ромазана.Турнир будет проходить с 10 по 14 августа. Это один из старейших и представительных российских предсезонных турниров, официально включенный в календарь Международной федерации хоккея (ИИХФ). В нынешнем розыгрыше, помимо хозяев турнира – магнитогорского «Металлурга», также примут участие новосибирская «Сибирь», хабаровский «Амур» и «Автомобилист» из Екатеринбурга.Эпидемиологическая ситуация не позволяет проводить матчи в присутствии зрителей, все игры Мемориала Ромазана будут показаны в прямом эфире на официальном канале «Металлурга» на сервисе YouTube.Команды сыграют на Мемориале по круговой системе – каждая с каждой. «Металлург» будет принимать участие в вечерних поединках, начинающихся в 19.00. Сегодня, 10 августа магнитогорская команда сыграет с «Автомобилистом», завтра встретится с «Сибирью», а в четверг, 13 августа состоится поединок «Металлурга» и «Амура».Ежегодный хоккейный мемориал в Магнитке проводится с 1992 года в память об Иване Ромазане, который в период с 1985 по 1991 гг., вплоть до своей смерти, был руководителем Магнитогорского металлургического комбината. Именно в годы его директорства было принято решение о строительстве в городе первого крытого ледового дворца (ныне дворец игровых видов спорта им. И.Х. Ромазана), давшего мощный толчок развитию магнитогорского хоккея. Действующим обладателем трофея является челябинский «Трактор», самой титулованной командой Мемориала является магнитогорский «Металлург», который за всю историю турнира побеждал в нем 14 раз.