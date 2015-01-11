В Магнитогорске стартует Мемориал Ромазана

Вряд ли есть хотя бы один современный человек, который может представить свою жизнь без смартфона. Однако для того, чтобы пользоваться всем его функционалом, требуется не просто приобрести телефон, но и закачать на него необходимые приложения. Вот только как узнать, какие из них действительно необходимы? Самый простой вариант - воспользоваться подходящим интернет-сервисом, который содержит описание всех популярных и новых программ для смартфонов. Подробнее
Губернатор Челябинской области снова продлил действие режима самоизоляции для лиц старше 65 лет. Таким образом, работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные Подробнее
9 августа в 20:45 в диспетчерскую службу администрации округа поступила информация о ДТП с участием автомобиля «Нива» и фуры «Volvo» в Спасском районе Пензенской области, в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое детей. Пассажиры автомобиля «Нива» – жители Озерского городского округа Подробнее
Минфин России высоко оценил качество организации межбюджетных отношений в Челябинской области. Ведомство включило наработки южноуральских финансистов в сборник лучших практик, который призван помочь другим субъектам страны в этом вопросе. Как сообщается в информационном письме Минфина России, в сборнике учтен практический опыт 15 регионов, набравших в 2019 году наивысший балл среди субъектов РФ по качеству организации межбюджетных отношений на региональном уровне и по качеству взаимодействия с органами местного самоуправления.«Челябинская область вошла в число субъектов, чьи наработки станут примером для формирования межбюджетных отношений на региональном и муниципальном уровнях в других территориях страны», – говорит глава южноуральского минфина Андрей Пшеницын.«Нужно понимать: от того, насколько грамотно и четко выстроены межбюджетные отношения, зависит финансовая устойчивость муниципалитетов. Зависит, получат ли жители конкретных территорий необходимые услуги, будут ли у муниципалитетов финансовые возможности для решения социальных и экономических задач, – пояснил Андрей Пшеницын. – Важно и то, как этот процесс регулируется с нормативно-правовой точки зрения. Поэтому Минфин России и подготовил для регионов методологическую помощь в виде сборника лучших практик».Всего в сборник попало почти 30 нормативно-правовых актов, которые ведомство рекомендует принять на региональном и муниципальном уровнях, чтобы соблюсти положения Бюджетного кодекса РФ и не нарушить действующее законодательство. Отметим, что в Челябинской области эта нормативно-правовая база полностью принята. Подробнее
Как перенесут инфекцию те, кто соблюдал жесткий режим самоизоляции, предположить сложно. Возможно, они заболеют тяжелее, чем пациенты, которые встретились с заболеванием раньше, заявил «Известиям» академик РАН, главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян Подробнее
Сегодня на льду «Арены Металлург» стартует 29-й традиционный турнир по хоккею памяти Ивана Ромазана.Турнир будет проходить с 10 по 14 августа. Это один из старейших и представительных российских предсезонных турниров, официально включенный в календарь Международной федерации хоккея (ИИХФ). В нынешнем розыгрыше, помимо хозяев турнира – магнитогорского «Металлурга», также примут участие новосибирская «Сибирь», хабаровский «Амур» и «Автомобилист» из Екатеринбурга.Эпидемиологическая ситуация не позволяет проводить матчи в присутствии зрителей, все игры Мемориала Ромазана будут показаны в прямом эфире на официальном канале «Металлурга» на сервисе YouTube.Команды сыграют на Мемориале по круговой системе – каждая с каждой. «Металлург» будет принимать участие в вечерних поединках, начинающихся в 19.00. Сегодня, 10 августа магнитогорская команда сыграет с «Автомобилистом», завтра встретится с «Сибирью», а в четверг, 13 августа состоится поединок «Металлурга» и «Амура».Ежегодный хоккейный мемориал в Магнитке проводится с 1992 года в память об Иване Ромазане, который в период с 1985 по 1991 гг., вплоть до своей смерти, был руководителем Магнитогорского металлургического комбината. Именно в годы его директорства было принято решение о строительстве в городе первого крытого ледового дворца (ныне дворец игровых видов спорта им. И.Х. Ромазана), давшего мощный толчок развитию магнитогорского хоккея. Действующим обладателем трофея является челябинский «Трактор», самой титулованной командой Мемориала является магнитогорский «Металлург», который за всю историю турнира побеждал в нем 14 раз.