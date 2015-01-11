2020-08-11YEKT09:00:00 | Губерния К программе кешбэка подключились четыре южноуральских туроператора и девять средств размещения Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









На участие в программе субсидирования заявились четыре туроператора Челябинской области – «Спутник», «Вершина-тур», «Авиаспектр» и «Дан-Урал». Туроператоры предлагают как санаторно-оздоровительный отдых, так и активные и горнолыжные туры. Напомним, программа кешбэка позволяет вернуть 5000, 10 000 или 15 000 рублей при оплате будущего путешествия картой «МИР».Туроператоры Челябинской области планируют привлечь туристов из других регионов природной красотой Южного Урала: посмотреть на Большую каменную реку, полюбоваться озером Зюраткуль, спуститься в Сугомакскую пещеру, пройтись по экотропе между озёрами Тургояк и Инышко. В турпакет «Такой разный Южный Урал» от «Вершины-тур» входит экскурсия по Кировке и Государственному историческому музею Южного Урала, купание в термах «Баден-Баден», экскурсия по музею Ильменского заповедника и прогулка по берегу озера Тургояк, знакомство с гравёрным производством на Златоустовской оружейной фабрике, посещение горного парка им. Бажова и подъём на Чёрную скалу. Завершается автобусный тур посещением города Касли и знакомством со знаменитым чугунным литьём.Туроператор «Авиаспектр» предлагает туристам проехать вдоль границы Европы-Азии, посетив пос. Слюдорудник, озеро Тургояк, Златоуст, Верхнеуральск, Челябинск. Активный тур компании «Спутник» посвящён нацпарку «Таганай» – гости смогут побывать и на Большой Каменной реке, и на Двуглавой сопке.Стоимость турпакетов составит от 25 500 рублей, продолжительность поездки – от 4 ночей. Напомним, программа кешбэка позволяет вернуть 5000, 10 000 или 15 000 рублей при оплате будущего путешествия картой «МИР».Кроме того, самостоятельных путешественников готовы принять коллективные средства размещения Челябинской области – апарт-отель Sunny Valley, гостиничный комплекс «Берёзка», санаторий «Карагайский бор», семейный курорт «Утёс» и другие. Все средства размещения, участвующие в программе, прошли обязательную классификацию.Приобрести путёвки с кешбэком россияне смогут с 21 по 28 августа. Об этом вчера, 10 августа, объявил Ростуризм. Уточнить партнёров программы и выбрать место отдыха можно будет на сайте мирпутешествий.рф.СправочноФедеральное агентство по туризму запустило программу стимулирования доуступных внутренних туристических поездок для жителей страны. Она направлена на увеличение турпотока в стране в 2020 году. На ее реализацию направлено 15 млрд рублей из резервного фонда Правительства РФ. Программа реализуется с участием АО «Национальная система платежных карт». Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиНа участие в программе субсидирования заявились четыре туроператора Челябинской области – «Спутник», «Вершина-тур», «Авиаспектр» и «Дан-Урал». Туроператоры предлагают как санаторно-оздоровительный отдых, так и активные и горнолыжные туры. Напомним, программа кешбэка позволяет вернуть 5000, 10 000 или 15 000 рублей при оплате будущего путешествия картой «МИР».Туроператоры Челябинской области планируют привлечь туристов из других регионов природной красотой Южного Урала: посмотреть на Большую каменную реку, полюбоваться озером Зюраткуль, спуститься в Сугомакскую пещеру, пройтись по экотропе между озёрами Тургояк и Инышко. В турпакет «Такой разный Южный Урал» от «Вершины-тур» входит экскурсия по Кировке и Государственному историческому музею Южного Урала, купание в термах «Баден-Баден», экскурсия по музею Ильменского заповедника и прогулка по берегу озера Тургояк, знакомство с гравёрным производством на Златоустовской оружейной фабрике, посещение горного парка им. Бажова и подъём на Чёрную скалу. Завершается автобусный тур посещением города Касли и знакомством со знаменитым чугунным литьём.Туроператор «Авиаспектр» предлагает туристам проехать вдоль границы Европы-Азии, посетив пос. Слюдорудник, озеро Тургояк, Златоуст, Верхнеуральск, Челябинск. Активный тур компании «Спутник» посвящён нацпарку «Таганай» – гости смогут побывать и на Большой Каменной реке, и на Двуглавой сопке.Стоимость турпакетов составит от 25 500 рублей, продолжительность поездки – от 4 ночей. Напомним, программа кешбэка позволяет вернуть 5000, 10 000 или 15 000 рублей при оплате будущего путешествия картой «МИР».Кроме того, самостоятельных путешественников готовы принять коллективные средства размещения Челябинской области – апарт-отель Sunny Valley, гостиничный комплекс «Берёзка», санаторий «Карагайский бор», семейный курорт «Утёс» и другие. Все средства размещения, участвующие в программе, прошли обязательную классификацию.Приобрести путёвки с кешбэком россияне смогут с 21 по 28 августа. Об этом вчера, 10 августа, объявил Ростуризм. Уточнить партнёров программы и выбрать место отдыха можно будет на сайте мирпутешествий.рф.СправочноФедеральное агентство по туризму запустило программу стимулирования доуступных внутренних туристических поездок для жителей страны. Она направлена на увеличение турпотока в стране в 2020 году. На ее реализацию направлено 15 млрд рублей из резервного фонда Правительства РФ. Программа реализуется с участием АО «Национальная система платежных карт». AzAzA 2020-08-11YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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