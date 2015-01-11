2020-08-11YEKT12:00:00 | Губерния В Златоусте детям-сиротам вручили ключи от квартир Источник: Пресс-служба Златоуста









В Златоусте состоялось торжественное вручение договоров найма жилых помещений и ключей от квартир восьми молодым людям, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



«Выпускников златоустовского детского дома не оставляют один на один с трудностями взрослой жизни. До 23 лет для них организовано сопровождение. Молодых людей навещают, смотрят, какие есть проблемы, помогают в решении. Это очень важная задача. Она не терпит формализма и требует от специалистов большой чуткости, отзывчивости и внимания. Безусловно, работу по поддержке детей-сирот будем продолжать и улучшать. Каждый ребенок для нас важен», – рассказал глава Златоуста Максим Пекарский.Отметим, что качеству жилых помещений, приобретаемым для детей-сирот, уделяется большое внимание. Это должна быть благоустроенная однокомнатная квартира, с косметическим ремонтом, соответствующая всем санитарным и техническим нормам. В выборе и покупке участвуют и сами будущие новоселы.В течение пяти лет жилое помещение будет находиться на условиях спецнайма, то есть его нельзя будет продать. Это делается для того, чтобы обезопасить молодых людей от возможных мошенников и потери жилья. По истечении установленного срока можно будет заключить договор социального найма и впоследствии приватизировать квартиру.Добавим, в 2020 году на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Златоустовскому городскому округу направлено 16,7 миллионов рублей из федерального бюджета и 8,5 – из областного. С начала года квартиры получили 18 человек. В ближайшее время планируется приобрести для сирот еще 12 квартир. Источник: Пресс-служба ЗлатоустаВ Златоусте состоялось торжественное вручение договоров найма жилых помещений и ключей от квартир восьми молодым людям, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.«Выпускников златоустовского детского дома не оставляют один на один с трудностями взрослой жизни. До 23 лет для них организовано сопровождение. Молодых людей навещают, смотрят, какие есть проблемы, помогают в решении. Это очень важная задача. Она не терпит формализма и требует от специалистов большой чуткости, отзывчивости и внимания. Безусловно, работу по поддержке детей-сирот будем продолжать и улучшать. Каждый ребенок для нас важен», – рассказал глава Златоуста.Отметим, что качеству жилых помещений, приобретаемым для детей-сирот, уделяется большое внимание. Это должна быть благоустроенная однокомнатная квартира, с косметическим ремонтом, соответствующая всем санитарным и техническим нормам. В выборе и покупке участвуют и сами будущие новоселы.В течение пяти лет жилое помещение будет находиться на условиях спецнайма, то есть его нельзя будет продать. Это делается для того, чтобы обезопасить молодых людей от возможных мошенников и потери жилья. По истечении установленного срока можно будет заключить договор социального найма и впоследствии приватизировать квартиру.Добавим, в 2020 году на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Златоустовскому городскому округу направлено 16,7 миллионов рублей из федерального бюджета и 8,5 – из областного. С начала года квартиры получили 18 человек. В ближайшее время планируется приобрести для сирот еще 12 квартир. AzAzA 2020-08-11YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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