2020-08-13YEKT06:00:00 | Новости Городские новости Назначен новый руководитель следственного отдела по ЗАТО г.Озерск С 3 августа следственный отдел по ЗАТО г. Озерск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возглавил майор юстиции Илья Александрович Касьяненко.

Илья Александрович родился в 1986 году в городе Корсаков Сахалинской области, но вскоре семья переехала на Урал, в город Касли Челябинской области.

В 2003 году он поступил в Озерский филиал Южно-Уральского государственного университета. В 2009 был принят на службу в Следственный комитет при прокуратуре РФ на должность старшего следователя следственного отдела по городу Касли, где в последствии был назначен на должность следователя по особо важным делам. Илья Александрович проработал в этой должности пять лет, после чего был переведён на должность старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Челябинской области. В 2017 году был назначен на должность заместителя руководителя следственного отдела по городу Касли, где проработал до 2 августа 2020 года. С 3 августа Илья Касьяненко

был назначен на должность руководителя следственного отдела по ЗАТО г. Озерск.

Ознакомившись с делами, находящимися в производстве у следователей, а также с материалами доследственных проверок, новый руководитель ситуацию в Озерске назвал стабильной:

– За годы службы сложились хорошие рабочие взаимоотношения со следователями Озерского следственного отдела. Нам приходилось вместе работать и, в частности, совместно расследовать уголовные дела, которые были переданы из Озерска в Касли, поскольку у коллег была очень большая нагрузка и необходимо было оказать помощь.

На мой взгляд, ситуация в следственном отделе не требует кардинальных перемен, связанных с организационными вопросами. Следователи свою работу знают, я считаю, выполняют они её достойно, каких-либо провалов в работе нет. В отделе сложилась нормальная рабочая обстановка. Надеюсь, что у меня получится привнести что-то новое и полезное в работу отдела, и мы будем ещё лучше трудиться на благо жителей Озерского городского округа.

Илья Касьяненко

подчеркнул, что главная задача органов следствия – неукоснительное соблюдение прав граждан:

– Это касается как доследственного производства, так и расследования уголовных дел, а также рассмотрения обращений граждан. Наша работа направлена на восстановление нарушенных прав граждан и уголовное преследование тех лиц, кто совершил преступление или правонарушение, независимо от их категории и статуса.

Комментируя первоочередные задачи, которые ставит перед собой новый руководитель, он отметил, что все направления работы являются важными, но два из них всегда были на особом контроле:

– У Следственного комитета много приоритетных направлений. Это и раскрытие преступлений, совершенных в прошлые годы. Я знаю, что сотрудниками следственного отдела по ЗАТО г. Озерск в текущем году раскрыто несколько преступлений, совершённых в прошлые годы. Уголовные дела об этих преступлениях хранились в архиве и длительный период считались нераскрытыми. Следователями и руководством отдела были приняты меры для раскрытия преступлений и для направления части из них в суд для рассмотрения по существу. Эта практика будет продолжена. В архивах имеются дела, которые необходимо поднимать, изучать и определять, по каким из них мы ещё не доработали, провести определённые мероприятия для того, чтобы раскрыть эти преступления.

Кроме того, также отмечаю одно из приоритетных направлений работы «преступления с участием несовершеннолетних». Права несовершеннолетних ставятся во главу угла в Следственном комитете РФ. Это касается как потерпевших, так и несовершеннолетних, совершивших преступления. Именно для этого и передаются такие дела о тяжких и особо тяжких преступлениях в Следственный комитет, чтобы тщательно разобраться в сложившейся ситуации, в её причинах. Эти дела всегда находятся на строгом контроле, как у руководства следственного отдела, так и у руководства следственного управления области, тем более, если случаи имеют общественный резонанс. Со своей стороны, мы принимаем все меры, чтобы не было никаких упущений по данному направлению деятельности, а так же к профилактики данного вида преступности.

Илья Касьяненко подчеркнул, что органами следствия принимаются и будут приниматься все меры для соблюдения прав граждан:

– К нам часто обращаются граждане с вопросами, которые не входят в компетенцию следственных органов. Тем не менее, если мы видим, что можем гражданину помочь, то мы обязательно окажем помощь. Ни одно обращение мы не игнорируем, не оставляем без внимания.

Функции и задачи, поставленные перед следственным отделом, будут и далее выполняться с высоким качеством и ранее взятым темпом.

Относительно времяпрепровождения вне служебной деятельности Илья Александрович отметил:

– После поступления на службу в органы Следственного комитета время, по большей части, уходило на работу. Вместе с тем стараюсь уделять время родственникам и близким друзьям, общаться с ними, помогать, особенно моим близким старшего поколения.





Информация предоставлена: Илья Александровичродился в 1986 году в городе Корсаков Сахалинской области, но вскоре семья переехала на Урал, в город Касли Челябинской области.В 2003 году он поступил в Озерский филиал Южно-Уральского государственного университета. В 2009 был принят на службу в Следственный комитет при прокуратуре РФ на должность старшего следователя следственного отдела по городу Касли, где в последствии был назначен на должность следователя по особо важным делам. Илья Александровичпроработал в этой должности пять лет, после чего был переведён на должность старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Челябинской области. В 2017 году был назначен на должность заместителя руководителя следственного отдела по городу Касли, где проработал до 2 августа 2020 года. С 3 августабыл назначен на должность руководителя следственного отдела по ЗАТО г. Озерск.Ознакомившись с делами, находящимися в производстве у следователей, а также с материалами доследственных проверок, новый руководитель ситуацию в Озерске назвал стабильной:подчеркнул, что главная задача органов следствия – неукоснительное соблюдение прав граждан:Комментируя первоочередные задачи, которые ставит перед собой новый руководитель, он отметил, что все направления работы являются важными, но два из них всегда были на особом контроле:Илья Касьяненкоподчеркнул, что органами следствия принимаются и будут приниматься все меры для соблюдения прав граждан:Относительно времяпрепровождения вне служебной деятельности Илья Александрович отметил:Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-08-13YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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