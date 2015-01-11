Региональный маткапитал можно потратить на покупку участков и дач

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области поддержали инициативу губернатора Алексея Текслера о расширении списка возможного использования регионального материнского капитала. На текущий момент сумма выплаты родителям составляет 100 тысяч рублей. Деньги можно потратить на покупку садовых или огородных земельных участков и садовых домов.Теперь родители, имеющие право на региональный материнский капитал, могут потратить причитающиеся им средства на приобретение садовых или огородных земельных участков и садовых домов.«Многие южноуральские семьи с тремя и более детьми востребованы в дополнительной государственной поддержке. Только с начала текущего года областной материнский капитал получили более 1 000 многодетных семей» — прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина.Напомним, что ранее уже был расширен перечень направлений, по которым могут расходоваться данные средства. Деньги также могут пойти на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам и займам при строительстве жилья; строительство и реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами самостоятельно; подключение жилых помещений к газовым сетям, централизованной системе водоснабжения и водоотведения, устройство бытовых колодцев и скважин для водоснабжения на земельном участке, где расположен объект индивидуального жилищного строительства.