За долги ЖКХ челябинцев не выпустят за границу

Еще надеетесь на отпуск, а долги заплатили?

Карантинные мероприятия постепенно снимаются и многие южноуральцы надеются успеть отдохнуть на море, однако некоторых из них поджидают неприятности прямо у трапа.

Каждое лето происходят случаи, когда целые семьи не могут вылететь за рубеж из-за долгов за электроэнергию и отопление. Гарантирующий поставщик Южного Урала –«Уралэнергосбыт» предупреждает: если вы получили извещение о задолженности – затягивать не стоит, в компании используется специальный программный комплекс, который позволяет в автоматическом режиме формировать заявления в суд в минимальные сроки. Взыскание задолженности судами осуществляется в упрощенном порядке, путем вынесения судебных приказов, без приглашения сторон в суд.

«Не стоит думать, что один или пара неоплаченных месяцев ничем не грозят. В соответствии с российским законодательством потребитель обязан оплачивать электроэнергию ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Большая часть долгов как-раз не большая, но таких неплательщиков очень много. На сегодняшний момент задолженность населения области достигла почти 500 миллионов рублей. Поставлять энергию – обязанность гарантирующего поставщика, оплачивать её – обязанность клиента, на этой солидарной ответственности держится бесперебойная работа всей отрасли», – комментирует исполнительный директор ООО «Уралэнергосбыт» Игорь Пушкарев.

Ограничение на выезд не единственная мера воздействия, сумма задолженности может быть принудительно взыскана путем списания с банковских счетов должников, удержания с заработной платы. Если счета пусты, возмещение происходит за счет любого движимого или недвижимого имущества от бытовой техники и мебели до автотранспорта.

С начала года в судебные органы было подано в общей сложности порядка 10,5 тысяч исковых заявлении на взыскание долгов за электроэнергию. Из них более 7 тыс. в отношении физических лиц. Кроме того, «Уралэнергосбыт» является агентом АО «УСТЭК-Челябинск» по сбыту тепловой энергии, а значит отвечает и за сбор денежных средств за отопление и ГВС. С начала работы в этом направлении уже было подано более 68 тысяч заявлений в отношении физических лиц, на общую сумму взыскания почти 630 миллионов рублей.

Энергокомпания ежемесячно напоминает горожанам о необходимости оплачивать потребленные ресурсы, если должник по каким-то причинам не производит оплату и не идет на контакт, энергетикам не остается ничего другого как воспользоваться всем перечнем санкций, предусмотренным российским законодательством.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/43967/