Челябинский парк «Россия – Моя история» станет частью крупного федерального проекта «Память поколений»

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения Года памяти и славы в России ассоциация исторических парков «Россия – Моя история» проведет мультимедийную выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» в 23 регионах страны от Москвы до Южно-Сахалинска. Челябинск станет одним из первых парков, где откроется выставка. Мультимедийная выставка представит уникальную коллекцию – более 200 шедевров живописи отечественных мастеров XX века, которая оживет с помощью современных цифровых технологий и оборудования.Одним из самых ярких визуальных решений на выставке стало внедрение спецэффектов в каждую экспонируемую картину. Так, знаменитые произведения из статичного живописного изображения превратились в самостоятельные мини-новеллы о том, что острый взгляд художника выбрал из фронтовых будней в качестве сюжета для своего полотна. Технологии, оживившие героев картин Аркадия Пластова, Павла Корина, Александра Дейнеки, Александра Лактионова и многих других, помогут любителям искусства стать не просто созерцателями исторической живописи, а увидеть в ней саму жизнь 1940-х годов.Все это стало возможно благодаря технологиям видеомэппинга, лазерному проекционному оборудованию, тачсрин-панелям, содержащим обширные исторические экспликации и дополнения, авторским арт-объектам, предлагающим отрезвляющие и честные факты о монструозных планах врагов, изуверстве захватчиков и о стойкости, вере и воле русского народа.Хронологические ленты событий, примеры малоизвестных подвигов, интересные и вдохновляющие факты из жизни в тылу и на передовой, развенчание мифов о войне, а также удобный дизайн интерфейсов приложений и яркая и современная подача визуального материала делают выставку неповторимой.Подготовка проекта длилась более года. В результате экспозиция, состоящая из 8 тематических залов, объединила собрания 45 музеев страны, в том числе Государственной Третьяковской галереи, ГМВЦ «РОСИЗО», Государственного Русского музей, Музея Победы, Центрального музея Вооруженных Сил РФ, Государственного центрального музея современной истории России.Экспозиция развернется на площадке исторического парка «Россия – Моя история» в городе Челябинске (ул. Труда, 183) с 3 сентября и продлится два месяца.