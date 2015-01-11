Челябинский парк «Россия – Моя история» станет частью крупного федерального проекта «Память поколений»

15 августа завершилось судейство Кубка мира по художественной фотографии 2020 года, соорганизатором которого выступил Государственный Исторический музей Южного Урала. По его итогам коллекции фотографий от России удостоились двух серебряных медалей. Каждый из членов жюри в течение последней недели знакомился с поступившими на конкурс работами и выставлял свои оценки. На итоговом онлайн-заседании им предстояло еще раз отсмотреть все фотографии, прийти к консолидированному мнению и назвать победителей. В результате обсуждения коллекция фоторабот, представленная командой России, удостоилась двух серебряных медалей – по одной в каждой из секций конкурса.В этом году Кубок Международной федерации фотоискусства (FIAP) разыгрывался в рамках 20-й биеннале «Природа». Организация конкурса впервые была доверена России, как стране, которая на протяжении последних трех лет показывает лучшие результаты на Кубках мира. Поскольку ключевую роль в успехе российской команды сыграли челябинские фотографы, столицей биеннале выбрали наш город. Подробнее
В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения Года памяти и славы в России ассоциация исторических парков «Россия – Моя история» проведет мультимедийную выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» в 23 регионах страны от Москвы до Южно-Сахалинска. Челябинск станет одним из первых парков, где откроется выставка. Мультимедийная выставка представит уникальную коллекцию – более 200 шедевров живописи отечественных мастеров XX века, которая оживет с помощью современных цифровых технологий и оборудования.Одним из самых ярких визуальных решений на выставке стало внедрение спецэффектов в каждую экспонируемую картину. Так, знаменитые произведения из статичного живописного изображения превратились в самостоятельные мини-новеллы о том, что острый взгляд художника выбрал из фронтовых будней в качестве сюжета для своего полотна. Технологии, оживившие героев картин Аркадия Пластова, Павла Корина, Александра Дейнеки, Александра Лактионова и многих других, помогут любителям искусства стать не просто созерцателями исторической живописи, а увидеть в ней саму жизнь 1940-х годов.Все это стало возможно благодаря технологиям видеомэппинга, лазерному проекционному оборудованию, тачсрин-панелям, содержащим обширные исторические экспликации и дополнения, авторским арт-объектам, предлагающим отрезвляющие и честные факты о монструозных планах врагов, изуверстве захватчиков и о стойкости, вере и воле русского народа.Хронологические ленты событий, примеры малоизвестных подвигов, интересные и вдохновляющие факты из жизни в тылу и на передовой, развенчание мифов о войне, а также удобный дизайн интерфейсов приложений и яркая и современная подача визуального материала делают выставку неповторимой.Подготовка проекта длилась более года. В результате экспозиция, состоящая из 8 тематических залов, объединила собрания 45 музеев страны, в том числе Государственной Третьяковской галереи, ГМВЦ «РОСИЗО», Государственного Русского музей, Музея Победы, Центрального музея Вооруженных Сил РФ, Государственного центрального музея современной истории России.Экспозиция развернется на площадке исторического парка «Россия – Моя история» в городе Челябинске (ул. Труда, 183) с 3 сентября и продлится два месяца.