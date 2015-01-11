Российские фотографы завоевали серебро на Кубке мира по художественной фотографии

15 августа завершилось судейство Кубка мира по художественной фотографии 2020 года, соорганизатором которого выступил Государственный Исторический музей Южного Урала. По его итогам коллекции фотографий от России удостоились двух серебряных медалей.

Каждый из членов жюри в течение последней недели знакомился с поступившими на конкурс работами и выставлял свои оценки. На итоговом онлайн-заседании им предстояло еще раз отсмотреть все фотографии, прийти к консолидированному мнению и назвать победителей. В результате обсуждения коллекция фоторабот, представленная командой России, удостоилась двух серебряных медалей – по одной в каждой из секций конкурса.В этом году Кубок Международной федерации фотоискусства (FIAP) разыгрывался в рамках 20-й биеннале «Природа». Организация конкурса впервые была доверена России, как стране, которая на протяжении последних трех лет показывает лучшие результаты на Кубках мира. Поскольку ключевую роль в успехе российской команды сыграли челябинские фотографы, столицей биеннале выбрали наш город. Подробнее