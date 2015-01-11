2020-08-17YEKT15:00:00 | Губерния Правительство области даёт промышленникам региона возможность прямого выхода на крупные госкорпорации Источник: ФРП Челябинской области









В целях реализации политики импортозамещения и привлечения промышленных предприятий Челябинской области к кооперации с госкорпорациями экономический блок областного правительства организовал в регионе ряд бизнес-миссий Государственной корпорации по атомной энергии «РОСАТОМ». Их цель – помочь южноуральским промышленникам напрямую презентовать свои производственные возможности, адаптированные под потребности ГК «РОСАТОМ».«Правительство Челябинской области заинтересовано в выстраивании долгосрочных взаимовыгодных партнерских отношений и реализации совместных проектов региональных предприятий с госкорпорациями и крупными российскими компаниями. «Росатом» стал одним из первых, с кем мы организовали подобный диалог в формате бизнес-миссии. Мы планируем и дальше проводить мероприятия, которые позволят челябинским промышленникам демонстрировать свои компетенции по востребованным госкорпорациями направлениям», - сказал заместитель губернатора Егор Ковальчук, открывая онлайн-совещание «О сотрудничестве Челябинской области и Госкорпорации «Росатом» по новым направлениям развития бизнеса».Госкорпорация «Росатом» является для Челябинской области давним стратегическим партнером, с которым подписано и действует Соглашение о сотрудничестве по развитию ЗАТО. Три крупных градообразующих предприятия, входящих в состав «Росатома», осуществляют производственную деятельность на территории закрытых административно-территориальных образований региона. Это «Приборостроительный завод» (г. Трёхгорный), ПО «Маяк» (г. Озёрск) и «Российский федеральный ядерный центр – «Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина» (г. Снежинск). Госкорпорация намерена расширять взаимодействие с областной промышленностью. «У нас достаточно предприятий, разрабатывающих и воплощающих в жизнь интересные и зачастую уникальные инновационные идеи, которые могут быть востребованы в самых разных отраслях промышленности и экономики – от нефтегазовой сферы и энергетики до транспортной инфраструктуры нового поколения. И, что немаловажно, высокотехнологичная продукция таких предприятий вполне конкуретноспособна на мировом рынке, в том числе, и благодаря существующим мерам господдержки, как на федеральном, так и на региональном уровнях», - уверен министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.На первой из серии бизнес-миссий с ГК «Росатом» были рассмотрены предложения предприятий области в таких сферах, как накопители электроэнергии на основе химических источников тока, продукция для ТЭК и IT – технологии. Свои производственные возможности презентовали «Челябинский компрессорный завод», АО НПО «Электромашина» (представлены системы пожаротушения на промышленных объектах и сигнальная сеть экологического мониторинга воздуха на базе модульного освещения Amasis 2.0 для улиц и автострад), ООО «ПрограмЛаб» (цифровые двойники предприятий атомной промышленности) и др.ООО НТЦ «Приводная техника» представило свои решения в области альтернативной энергетики и ТЭК, в том числе недавнюю разработку - промышленную систему накопления и хранения электроэнергии, способную резервировать энергию в сложных технологических производственных циклах.«Компании малого и среднего бизнеса, занимающиеся производством высокотехнологического оборудования, порой годами ищут возможность представить свой продукт крупным заказчикам, рассказать о своих инновационных разработках. Поэтому то, что делает сейчас наше Министерство промышленности, – большое подспорье, редкая возможность установить прямой контакт с руководством госкорпораций. После таких мероприятий их представители зачастую сами выходят на региональные компании с предложениями о закупке заинтересовавших их технологий, организации совместного производства или создании совместного продукта», - говорит директор по маркетингу НТЦ «Приводная техника» Евгений Чупин.В графике проведения бизнес-миссий ГК «РОСАТОМ» в Челябинской области также запланировано рассмотрение предложений из сфер судостроения (26 августа), композиционных материалов (9 сентября) и медицинского оборудования (23 сентября).Предприятия, заинтересованные в сотрудничестве с ГК «РОСАТОМ», могут отправить свои предложения по данным направлениям в Министерство промышленности Челябинской области по адресу: S.Skovorodin@minprom.gov74.ruПодробная информация: +7 (351) 214-55-15 – Сковородин Сергей Владимирович. Источник: ФРП Челябинской областиВ целях реализации политики импортозамещения и привлечения промышленных предприятий Челябинской области к кооперации с госкорпорациями экономический блок областного правительства организовал в регионе ряд бизнес-миссий Государственной корпорации по атомной энергии «РОСАТОМ». Их цель – помочь южноуральским промышленникам напрямую презентовать свои производственные возможности, адаптированные под потребности ГК «РОСАТОМ».«Правительство Челябинской области заинтересовано в выстраивании долгосрочных взаимовыгодных партнерских отношений и реализации совместных проектов региональных предприятий с госкорпорациями и крупными российскими компаниями. «Росатом» стал одним из первых, с кем мы организовали подобный диалог в формате бизнес-миссии. Мы планируем и дальше проводить мероприятия, которые позволят челябинским промышленникам демонстрировать свои компетенции по востребованным госкорпорациями направлениям», - сказал заместитель губернатора, открывая онлайн-совещание «О сотрудничестве Челябинской области и Госкорпорации «Росатом» по новым направлениям развития бизнеса».Госкорпорация «Росатом» является для Челябинской области давним стратегическим партнером, с которым подписано и действует Соглашение о сотрудничестве по развитию ЗАТО. Три крупных градообразующих предприятия, входящих в состав «Росатома», осуществляют производственную деятельность на территории закрытых административно-территориальных образований региона. Это «Приборостроительный завод» (г. Трёхгорный), ПО «Маяк» (г. Озёрск) и «Российский федеральный ядерный центр – «Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина» (г. Снежинск). Госкорпорация намерена расширять взаимодействие с областной промышленностью. «У нас достаточно предприятий, разрабатывающих и воплощающих в жизнь интересные и зачастую уникальные инновационные идеи, которые могут быть востребованы в самых разных отраслях промышленности и экономики – от нефтегазовой сферы и энергетики до транспортной инфраструктуры нового поколения. И, что немаловажно, высокотехнологичная продукция таких предприятий вполне конкуретноспособна на мировом рынке, в том числе, и благодаря существующим мерам господдержки, как на федеральном, так и на региональном уровнях», - уверен министр промышленности Челябинской области.На первой из серии бизнес-миссий с ГК «Росатом» были рассмотрены предложения предприятий области в таких сферах, как накопители электроэнергии на основе химических источников тока, продукция для ТЭК и IT – технологии. Свои производственные возможности презентовали «Челябинский компрессорный завод», АО НПО «Электромашина» (представлены системы пожаротушения на промышленных объектах и сигнальная сеть экологического мониторинга воздуха на базе модульного освещения Amasis 2.0 для улиц и автострад), ООО «ПрограмЛаб» (цифровые двойники предприятий атомной промышленности) и др.ООО НТЦ «Приводная техника» представило свои решения в области альтернативной энергетики и ТЭК, в том числе недавнюю разработку - промышленную систему накопления и хранения электроэнергии, способную резервировать энергию в сложных технологических производственных циклах.«Компании малого и среднего бизнеса, занимающиеся производством высокотехнологического оборудования, порой годами ищут возможность представить свой продукт крупным заказчикам, рассказать о своих инновационных разработках. Поэтому то, что делает сейчас наше Министерство промышленности, – большое подспорье, редкая возможность установить прямой контакт с руководством госкорпораций. После таких мероприятий их представители зачастую сами выходят на региональные компании с предложениями о закупке заинтересовавших их технологий, организации совместного производства или создании совместного продукта», - говорит директор по маркетингу НТЦ «Приводная техника».В графике проведения бизнес-миссий ГК «РОСАТОМ» в Челябинской области также запланировано рассмотрение предложений из сфер судостроения (26 августа), композиционных материалов (9 сентября) и медицинского оборудования (23 сентября).Предприятия, заинтересованные в сотрудничестве с ГК «РОСАТОМ», могут отправить свои предложения по данным направлениям в Министерство промышленности Челябинской области по адресу: S.Skovorodin@minprom.gov74.ruПодробная информация: +7 (351) 214-55-15 – Сковородин Сергей Владимирович. AzAzA 2020-08-17YEKT15:00:00 Нашли ошибку? 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