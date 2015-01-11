Новая волна: из-за прохладной погоды клещи стали кусать чаще

Челябинские медики отмечают: в регионе начался новый пик активности клещей. Паразиты любят влажную и пока еще довольно теплую погоду, поэтому сейчас выползают на охоту с новой силой.

«Это типичное явление для конца лета. Клещи кусают везде: и в городе, и в садах, и на базах отдыха. Примерно треть пациентов, которые обратились к нам за помощью, пострадали от клещей именно в городской черте», – рассказывает заведующий отделением скорой медицинской помощи клиники «Источник» Дмитрий Карпачев.

В клинике «Источник» принимают укушенных круглосуточно в двух филиалах – на 40 лет Победы, 11, а также в клубном поселке «Лесной остров». Специалисты помогут удалить клеща и взять его на анализ. Если по итогам лабораторного исследования клещ неопасен, то пациент может спать спокойно. В случае обнаружения вируса клещевого энцефалита обратившемуся ставят иммуноглобулин и, если нужно, назначают антибактериальную терапию. Считается, что в таких ситуациях иммуноглобулин нужно поставить в течение 72 часов с момента обнаружения клеща. Но если медики понимают, что соблюсти это условие невозможно, то ставят препарат, что называется, на опережение – до того, как придут результаты исследования вредителя.

Тем, кому удалось снять с себя клеща самостоятельно, врачи рекомендуют не уничтожать его. Нужно постараться привезти укусивший вас экземпляр на исследование живым – например, в закрытой емкости с влажной ватой внутри.

В клинику «Источник» могут обратиться за помощью при укусе клеща все, а для клиентов 13 страховых компаний по полису «Антиклещ» вышеуказанные услуги будут бесплатны. Проверить, работает ли медцентр с вашей страховой компанией, можно по телефону клиники +7 (351) 77-88-887. Телефон отделения неотложной помощи +7 (351) 77-88-911.

Добавим, что по данным Роспортебнадзора, в этом году уже почти 15,5 тыс. жителей региона были укушены клещами. Более 4,2 тыс. из них – дети. Есть и заболевшие: 35 случаев заражения клещевым энцефалитом и 26 – клещевым боррелиозом.

https://dostup1.ru/medicine/Novaya-volna-iz-za-prohladnoy-pogody-kleschi-stali-kusat-chasche_129194.html