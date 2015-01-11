Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак провел в Челябинске федеральный штаб по подготовке регионов УрФО к зиме

В Челябинской области заместитель Министра энергетики России Евгений Грабчак провел заседание Федерального штаба по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ УрФО к прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов.Участники заседания обсудили вопросы проведения ремонтов, выполнения инвестиционных программ, наличия запасов материалов и топлива, резервных источников.Как подчеркнул Евгений Грабчак, немало крупных инвестиционных проектов реализуется на территории округа, в том числе, в энергетической, нефтегазовой отрасли и металлургии. В 2019 году суммарные инвестиции компаний округа составили порядка 32 миллиардов рублей.По данным Минэнерго, в Челябинской области прогнозируется рост потребления в осенне-зимний период по сравнению с предыдущим годом.
«Подготовка к осенне-зимнему периоду – одна из самых важных задач года. Особенно остро она стоит сейчас, когда на фоне самоизоляции фиксировалось ухудшение платежной дисциплины. Всего за теплые месяцы в Уральском федеральном округе планируется заменить 446 км водопроводных, 474 км тепловых и 112 км канализационных сетей. В целом готовность объектов и создание запасов топлива находится на уровне прошлого года – это хороший показатель, необходимо как минимум не сбавлять набранный темп. Отдельно отмечу, что уже все регионы Уральского федерального округа в пилотном режиме работают в системе мониторинга инцидентов и аварий, что позволит оперативно и в цифровом режиме получать полную информацию о состоянии объектов ЖКХ», – сообщил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.
Источник: Дмитрий Куткин