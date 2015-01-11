В Челябинской области стартуют выплаты пособия на подготовку детей к учебному году

Источник: Пресс-служба Правительства Челябинской областиЕжегодно по поручению губернатора в регионе оказывается социальная поддержка родителям в виде единовременного социального пособия на подготовку детей к учебному году.Выплата положена на каждого ребенка из многодетной малоимущей семьи и каждого ребенка-инвалида из малоимущей семьи, в возрасте до 18 лет, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях всех типов, кроме дошкольных. В 2020 году размер пособия составляет 1500 рублей. На выплату пособия в областном бюджете предусмотрено 59 млн рублей. По предварительным расчетам родители (законные представители) 34 тысяч детей смогут получить данную поддержку.В целях безопасности прием документов будет осуществляться в электронном виде с 19 августа по 10 ноября. Большинство сведений, необходимых для осуществления выплаты, будет запрошено посредством межведомственного взаимодействия. Выплата будет осуществляться путем перечисления средств на счет граждан, либо через почтовое отделение по месту жительства заявителя.В Челябинской области многодетной семьей признается семья, постоянно проживающая на территории региона и имеющая на своем содержании трех и более детей (в том числе усыновленных, взятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до 18 лет.