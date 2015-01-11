2020-08-19YEKT15:00:00 | Губерния На Южном Урале стартует конкурс в поддержку «особых» детей Челябинская областная общественная организация помощи детям «Открытое сердце» запускает конкурс толерантных проектов для старшеклассников «Меняем мир вместе». Творческое состязание пройдет в рамках проекта «Триггер доброты». Прием заявок стартует 1 сентября.Участником конкурса может стать любой школьник 7-11 классов Челябинской области, образовательное учреждение которого подаст заявку. Уже выразили готовность присоединиться к проекту школы из Копейска, Еманжелинска, Миасса, Кыштыма, Челябинска, Магнитогорска и Снежинска. В этих городах состоится просмотр и обсуждение документального фильма «Традиции равнодушия» с учащимися школ. Фильм рассказывает о судьбах и надеждах ребят с инвалидностью, любви их родителей и таланте быть настоящим человеком. Кинолента стала победителем всероссийского кинофестиваля «Смотри на меня как на равного». Помощь в организации просмотров и обсуждении фильма окажут организаторы проекта. После просмотра школьники, пожелавшие принять участие в конкурсе, напишут эссе и подготовят творческую работу на выбор - материал для фотовыставки «Звездные судьбы особых людей», видеоролик или презентацию. Работы принимаются до 10 ноября включительно на электронную почту konkurs_deti_2020@mail.ru. Подробную информацию можно получить по телефону 89191230336 или отправив письмо с вопросом на электронную почту: konkurs_deti_2020@mail.ru. Итогом проекта станет формирование команд волонтерской группы поддержки семей с детьми-инвалидами в разных городах Челябинской области. По результатам конкурса запланировано торжественное вручение участникам сертификатов, дипломов и памятных призов. Инициативу проведения конкурса поддержало региональное министерство социальных отношений, признав проект победителем областного конкурсного отбора на получение субсидии для реализации социально-значимых проектов. Отметим, что в 2019 году на базе общеобразовательной школы № 109 Челябинска состоялся просмотр фильма «Традиции равнодушия». В мероприятии приняла участие министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. На встрече она отметила, что в жизни каждого человека могут быть трудности и испытания, поэтому умение протянуть руку помощи и поддержать того, кто отличается от тебя, особого ребенка, – лучшее, что может сделать каждый. «Мы работаем над тем, чтобы тиражировать практику инклюзивного образования детей-инвалидов и культуру толерантного к ним отношения в той среде, где они проходят обучение. Запрос на такой формат обучения от родителей разных городов и районов Челябинской области очень высокий. Поддержка в этой работе со стороны органов государственной власти — министерств образования и науки и социальных отношений Челябинской области в этом вопросе для нас имеет большое значение», — ракссказала куратор проекта, председатель Челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце» Елизавета Кириллова. Справочно:Организаторы проекта предлагают выбрать для эссе тему «Кому из героев фильма «Традиции равнодушия» я хотел бы стать другом». Темы фотовыставки: «Звездные судьбы особых людей» и «Особые звездные люди». Через фото и его описание участнику предлагается рассказать о людях с инвалидностью, которые добились выдающихся успехов, их историю. Видеоролики можно снять по тематике «Какие трудности переживают особые дети и взрослые, как им можно помочь». Здесь можно использовать случившиеся истории о нарушении прав инвалидов, подбор материалов о том, как правильнее действовать с личными комментариями. Хронометраж ролика - не более 3 минут. Для формата презентации организаторы рекомендуют выбрать тему «Традиции неравнодушия» и рассказать о личной истории помощи семье с особым ребенком или просто о добром деле по теме конкурса из личного опыта. AzAzA 2020-08-19YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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