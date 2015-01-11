В Челябинской области в 1,5 раза увеличились выдачи льготных кредитов бизнесу в рамках нацпроекта

По итогам двух кварталов 2020 г. объем льготных кредитов, выданных субъектам МСП Челябинской области коммерческими банками, составил порядка 24 млрд руб., что почти на 7 млрд руб. больше, чем за весь 2019-й год. Программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».По условиям программы предприниматели могут получить кредиты в банках по ставке не более 8,5%. Средства выдаются на инвестиционные цели – от 500 тыс. до 2 млрд руб. на срок до 10 лет – и оборотные – от 500 тыс. до 500 млн руб. на срок до 3 лет.Воспользоваться льготным кредитом могут субъекты МСП и самозанятые граждане, которые ведут деятельность в приоритетных отраслях, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации. Список банков, действующих на территории Челябинской области и участвующих в программе можно посмотреть здесь.«Челябинская область активно включается во все федеральные программы поддержки бизнеса, особое внимание уделяется реализации национального проекта по МСП. Даже до пандемии предприниматели региона показывали высокий спрос на льготные кредиты по ставке до 8,5%. Радует, что интерес к этой господдержке не угас и в период карантинных ограничений. Это говорит о том, что в непростых условиях наш бизнес стремится удержаться на плаву, развиваться и видит в государстве надежного партнера», – комментирует министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.Также в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» финансовая помощь оказывается в виде микрозаймов и поручительств, выдаваемых «Территорией бизнеса». С начала 2020 года выдано уже порядка 130 микрозаймов на общую сумму почти 300 млн руб., а также 50 поручительств более чем на 400 млн руб., что позволило бизнесу привлечь кредитных средств почти на 1 млрд руб.Список банков, действующих на территории Челябинской области, в которых можно получить кредит по ставке до 8,5% по программе, реализуемой в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:АО «МСП Банк»ПАО «АК БАРС» БАНКАО «АЛЬФА-БАНК»Банк ВТБ (ПАО)Банк Газпромбанк (АО)АО «Банк Интеза»ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»ПАО «Промсвязьбанк»АО «Райффайзенбанк»ПАО РОСБАНКАО «Россельхозбанк»ПАО СбербанкПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»АО «СМП Банк»Банк «Снежинский» АОПАО «Совкомбанк»АО «Углеметбанк»ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»