В Челябинской области в 1,5 раза увеличились выдачи льготных кредитов бизнесу в рамках нацпроекта

Минэнерго РФ будет способствовать взаимодействию энергетических компаний с Госкорпорацией «Росатом» в рамках реализуемых проектов «Электротехника», «Цифровая энергетика» и создания комплексного испытательного центра – об этом замминистра энергетики Евгений Грабчак заявил в ходе визита в РФЯЦ – ВНИИТФ имени Е.И. Забабахина (ЗАТО Снежинск) Подробнее