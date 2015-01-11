В Общественной палате региона обсудят организацию общественного контроля в Единый День голосования

На Южном Урале продолжается подготовка к Всероссийской переписи населения. Несмотря на то, что до переписи еще более полугода, уже сейчас подбираются помещения для работы временного переписного персонала. В муниципальных территориях 76% помещений для переписных и стационарных участков уже подобрано. В целом по Челябинской области предстоит подобрать 1004 помещения для размещения переписных участков и 1006 - для стационарных. Челябинскстат проводит выезды в территории с целью ознакомления с подобранными помещениями, а также с состоянием адресного хозяйства.

Рабочая группа Челябинскстата на данный момент уже побывала в Аргаяшском, Коркинском, Красноармейском, Кунашакском, Нагайбакском, Уйском муниципальных районах, Карабашском, Кыштымском и Миасском городских округах. Помещения осматриваются на соответствие требованиям Росстата: учитываются обеспеченность средствами связи, мебелью, необходимым оборудованием, охраной, достаточность площади и территориально удобное расположение. Представители Челябинскстата и местных администраций обсудили многие вопросы по подбору и использованию помещений, чтобы обеспечить безопасность и удобство для населения. В целом работа по подбору помещений в указанных территориях признана удовлетворительной.С адресным хозяйством ситуация иная, где-то проделана значительная работа, где-то она только планируется. Рабочая группа Челябинскстата отметила, что в целом работа проводится и необходимо ее завершить до 1 марта 2021 года. Наличие табличек с названиями улиц и номерами домов и квартир необходимы не только для проведения переписи населения, но и самим жителям населенных пунктов, социальным, пожарным, почтовым, медицинским службам. Челябинскстат планирует продолжить такие выезды в территории вплоть до конца 2020 года. Справочно Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области (Челябинскстат)Интернет-адрес: https://chelstat.gks.ru; э/п: p74@gks.ruТелефон: (351) 265-58-19 Подробнее