2020-08-20YEKT13:00:00 | Губерния Челябинский инклюзивный проект «Ресурсный класс» презентован национальному совету по корпоративному волонтерству Национальный совет по корпоративному волонтерству провел онлайн-конференцию. Темой встречи стали проекты в сфере корпоративной социальной ответственности. Одним из презентованных проектов стала программа «Ресурсный класс» челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце». В мероприятии приняли участие первый заместитель Губернатора Челябинской области Ирина Гехт, представители бизнес-сообществ и некоммерческих организаций. Первый вице-губернатор рассказала о том, как власть и бизнес объединили усилия в борьбе против пандемии, в поддержке южноуральцев во время карантина. Представители бизнеса и НКО в свою очередь рассказали о ярких благотворительных проектах, которые им удалось реализовать. Руководитель проекта «Ресурсный класс», мама особого ребенка, Елизавета Кириллова рассказала о практике дистанционного обучения в ресурсном классе в период действия карантинных ограничений.В 2019 году на базе школы № 109 Челябинска открылся ресурсный класс. Благодаря ему школьники с особенностями развития смогли сесть за парты с обычными детьми. Программа получила поддержку Фонда президентских грантов: в рамках конкурсного отбора выигран федеральный грант – 2,8 млн рублей. Также проект был одобрен министерством образования и науки Челябинской области. При финансовой поддержке областного ведомства впервые на площадке общеобразовательной школы создана ресурсно-тьюторская служба по сопровождению особых ребят. В ее состав вошли учитель ресурсного класса, дефектолог, логопед, психолог и тьюторы, которые обеспечивают процесс обучения и социализации учеников с особенностями развития.«Формат ресурсного класса сегодня является одной из лучших форм инклюзивного образования, рекомендован Министерством просвещения РФ. В нашей стране за последние десять лет удалось запустить более ста подобных проектов с доказанной эффективностью. Как правило, с такой инициативой выступают организации родителей детей-инвалидов», - рассказала Елизавета Кириллова.В Челябинске проект носит экспериментальный характер. Подготовка его запуска шла 3 года. Первыми участниками стали четыре ребенка с особыми образовательными потребностями. В целом проект охватил 120 первоклассников и учащихся среднего и старшего звена. В мероприятиях проекта приняли участие около 1400 человек.Первый год реализации программы показал, что развитие в среде обычных ровесников позволяет раскрыться лучшим сторонам личности особого ребенка, а в его семье выстраивается благоприятный психологический микроклимат. Дети адаптировались к большой и шумной школе, к концу года посещали половину уроков наравне с обычными ровесниками, у них появились друзья.Необычный учебный год в связи с карантинными ограничительными мерами дал возможность опробовать сразу два формата обучения - очный и с применением дистанционных технологий. По словам специалистов ресурсного класса, чтобы в таком формате обучение было эффективным, нужна высокая точность с подбором материалов и мотивационных стимулов. Главное помощником здесь выступили технологии прикладного анализа поведения. Они позволили максимально точно подстроиться под образовательные потребности ребенка, а не заставлять его приспосабливаться к учебной программе. Теперь ученики программы переходят во второй класс. Помимо образовательного процесса ребята начнут обучаться практическим навыкам: безопасность на улице, на дороге, в транспорте, в большом магазине. Отдельный спецкурс будет посвящен формированию начальных навыков: приготовление пищи, уход за цветами. Специальная программа будет реализована при поддержке администрации Челябинска, которая поддержала проект муниципальным грантом. В дальнейшем такой опыт формирования навыков безопасности будет предложен школам региона в качестве специальной программы для обучения детей с нарушениями интеллекта и РАС.Напомним, что на Южном Урале по поручению Губернатора Челябинской области Алексея Текслера оказывается социальная поддержка родителям (законным представителям) в виде единовременного социального пособия на подготовку детей к учебному году. Выплата положена, в том числе, на каждого ребенка-инвалида из малоимущей семьи, в возрасте до 18 лет, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях всех типов, кроме дошкольных (постановление Губернатора Челябинской области от 31.07.2020 г. № 195). В 2020 году размер пособия составляет 1500 рублей.На выплату пособия в областном бюджете предусмотрено 59 миллионов рублей. По предварительным расчетам родители 34 тысяч детей смогут получить данную поддержку. AzAzA 2020-08-20YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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