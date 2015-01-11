Челябинский инклюзивный проект «Ресурсный класс» презентован национальному совету по корпоративному волонтерству

На Южном Урале продолжается подготовка к Всероссийской переписи населения. Несмотря на то, что до переписи еще более полугода, уже сейчас подбираются помещения для работы временного переписного персонала. В муниципальных территориях 76% помещений для переписных и стационарных участков уже подобрано. В целом по Челябинской области предстоит подобрать 1004 помещения для размещения переписных участков и 1006 - для стационарных. Челябинскстат проводит выезды в территории с целью ознакомления с подобранными помещениями, а также с состоянием адресного хозяйства. Рабочая группа Челябинскстата на данный момент уже побывала в Аргаяшском, Коркинском, Красноармейском, Кунашакском, Нагайбакском, Уйском муниципальных районах, Карабашском, Кыштымском и Миасском городских округах. Помещения осматриваются на соответствие требованиям Росстата: учитываются обеспеченность средствами связи, мебелью, необходимым оборудованием, охраной, достаточность площади и территориально удобное расположение. Представители Челябинскстата и местных администраций обсудили многие вопросы по подбору и использованию помещений, чтобы обеспечить безопасность и удобство для населения. В целом работа по подбору помещений в указанных территориях признана удовлетворительной.С адресным хозяйством ситуация иная, где-то проделана значительная работа, где-то она только планируется. Рабочая группа Челябинскстата отметила, что в целом работа проводится и необходимо ее завершить до 1 марта 2021 года. Наличие табличек с названиями улиц и номерами домов и квартир необходимы не только для проведения переписи населения, но и самим жителям населенных пунктов, социальным, пожарным, почтовым, медицинским службам. Челябинскстат планирует продолжить такие выезды в территории вплоть до конца 2020 года. Справочно Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области (Челябинскстат)Интернет-адрес: https://chelstat.gks.ru; э/п: p74@gks.ruТелефон: (351) 265-58-19 Подробнее
Минэнерго РФ будет способствовать взаимодействию энергетических компаний с Госкорпорацией «Росатом» в рамках реализуемых проектов «Электротехника», «Цифровая энергетика» и создания комплексного испытательного центра – об этом замминистра энергетики Евгений Грабчак заявил в ходе визита в РФЯЦ – ВНИИТФ имени Е.И. Забабахина (ЗАТО Снежинск) Подробнее
Национальный совет по корпоративному волонтерству провел онлайн-конференцию. Темой встречи стали проекты в сфере корпоративной социальной ответственности. Одним из презентованных проектов стала программа «Ресурсный класс» челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце». В мероприятии приняли участие первый заместитель Губернатора Челябинской области Ирина Гехт, представители бизнес-сообществ и некоммерческих организаций. Первый вице-губернатор рассказала о том, как власть и бизнес объединили усилия в борьбе против пандемии, в поддержке южноуральцев во время карантина. Представители бизнеса и НКО в свою очередь рассказали о ярких благотворительных проектах, которые им удалось реализовать. Руководитель проекта «Ресурсный класс», мама особого ребенка, Елизавета Кириллова рассказала о практике дистанционного обучения в ресурсном классе в период действия карантинных ограничений.В 2019 году на базе школы № 109 Челябинска открылся ресурсный класс. Благодаря ему школьники с особенностями развития смогли сесть за парты с обычными детьми. Программа получила поддержку Фонда президентских грантов: в рамках конкурсного отбора выигран федеральный грант – 2,8 млн рублей. Также проект был одобрен министерством образования и науки Челябинской области. При финансовой поддержке областного ведомства впервые на площадке общеобразовательной школы создана ресурсно-тьюторская служба по сопровождению особых ребят. В ее состав вошли учитель ресурсного класса, дефектолог, логопед, психолог и тьюторы, которые обеспечивают процесс обучения и социализации учеников с особенностями развития.«Формат ресурсного класса сегодня является одной из лучших форм инклюзивного образования, рекомендован Министерством просвещения РФ. В нашей стране за последние десять лет удалось запустить более ста подобных проектов с доказанной эффективностью. Как правило, с такой инициативой выступают организации родителей детей-инвалидов», - рассказала Елизавета Кириллова.В Челябинске проект носит экспериментальный характер. Подготовка его запуска шла 3 года. Первыми участниками стали четыре ребенка с особыми образовательными потребностями. В целом проект охватил 120 первоклассников и учащихся среднего и старшего звена. В мероприятиях проекта приняли участие около 1400 человек.Первый год реализации программы показал, что развитие в среде обычных ровесников позволяет раскрыться лучшим сторонам личности особого ребенка, а в его семье выстраивается благоприятный психологический микроклимат. Дети адаптировались к большой и шумной школе, к концу года посещали половину уроков наравне с обычными ровесниками, у них появились друзья.Необычный учебный год в связи с карантинными ограничительными мерами дал возможность опробовать сразу два формата обучения - очный и с применением дистанционных технологий. По словам специалистов ресурсного класса, чтобы в таком формате обучение было эффективным, нужна высокая точность с подбором материалов и мотивационных стимулов. Главное помощником здесь выступили технологии прикладного анализа поведения. Они позволили максимально точно подстроиться под образовательные потребности ребенка, а не заставлять его приспосабливаться к учебной программе. Теперь ученики программы переходят во второй класс. Помимо образовательного процесса ребята начнут обучаться практическим навыкам: безопасность на улице, на дороге, в транспорте, в большом магазине. Отдельный спецкурс будет посвящен формированию начальных навыков: приготовление пищи, уход за цветами. Специальная программа будет реализована при поддержке администрации Челябинска, которая поддержала проект муниципальным грантом. В дальнейшем такой опыт формирования навыков безопасности будет предложен школам региона в качестве специальной программы для обучения детей с нарушениями интеллекта и РАС.Напомним, что на Южном Урале по поручению Губернатора Челябинской области Алексея Текслера оказывается социальная поддержка родителям (законным представителям) в виде единовременного социального пособия на подготовку детей к учебному году. Выплата положена, в том числе, на каждого ребенка-инвалида из малоимущей семьи, в возрасте до 18 лет, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях всех типов, кроме дошкольных (постановление Губернатора Челябинской области от 31.07.2020 г. № 195). В 2020 году размер пособия составляет 1500 рублей.На выплату пособия в областном бюджете предусмотрено 59 миллионов рублей. По предварительным расчетам родители 34 тысяч детей смогут получить данную поддержку.