Воздух в Челябинской области прогреется до 28 градусов

В ближайшие сутки южноуральцев ждут «температурные качели» – от плюс 1 градуса ночью до 25-ти днем.

Так, сегодня ночью в Челябинской области ожидается 6-11 градусов выше нуля, в низинах температура опустится до плюс 1. Днем будет 20-25, в областном центре – до 23 тепла. Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туманы. Ветер ожидается северо-западный с переходом на западный ночью 3-8 м/с, днем – 5-10, местами возможны порывы до 14 м/с.

В среду сохранится такая же погода: будет тепло, местами пройдут небольшие дожди, а в четверг, 27 август, воздух в регионе прогреется до 28 со знаком «плюс» (в Челябинске – до 26).

https://dostup1.ru/society/Vozduh-v-Chelyabinskoy-oblasti-progreetsya-do-28-gradusov_129366.html