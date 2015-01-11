В Пластовском районе открылась первая библиотека нового поколения

Во вторник, 25 августа, открылся прием заявок от кандидатов на участие в онлайн-программе открытого университета Сколково «SkLab.Челябинск», которая пройдет 16 октября. Программа позволит студентам, аспирантам и молодым ученым придумать перспективные идеи для стартапов, опираясь на научно-технологические форсайты проекта «Сколково».

Организаторы программы «SkLab.Челябинск»: Фонд «Сколково», Открытый университет Сколково, АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области» и IT-Park г. Челябинска.Программа SkLab направлена на вовлечение студентов, аспирантов, молодых ученых с научно-технологическими и предпринимательскими компетенциями в инновационную деятельность и создание условий для формирования студентами идей технологических проектов в соответствии с приоритетными технологическими направлениями ИЦ «Сколково», среди которых: терапевтические устройства и реабилитация, клеточная и тканевая терапия, VR/AR, нейротехнологии, большие данные, информационная безопасность, новые материалы и другие.Екатерина Морозова, директор открытого университета Сколково:«Сейчас у молодых специалистов есть запрос на то, как правильно выбрать идею для своего проекта, как понять, будет ли их продукт востребованным – чтобы не потерять время на старте и направить усилия на проработку действительно перспективных идей. Мы разработали программу, которая призвана помочь им в этом. Программа SkLab основана на научно-технологических форсайтах проекта «Сколково» и направлена на то, чтобы помочь студентам, аспирантам и молодым ученым выбрать наиболее востребованные идеи, получить обратную связь и рекомендации наставников и экспертов». Дмитрий Козленков, генеральный директор Центра развития цифровых технологий Челябинской области, лидер Точки кипения:«В рамках своей работы Центр развития цифровых технологий Челябинской области общается с представителями предприятий региона, которые заинтересованы в вопросах цифровизации, технологической трансформации, и готовы внедрять проекты, связанные с цифровыми и инженерными технологиями. Запрос со стороны предприятий на «свежие проекты» мотивирует нас на создание таких образовательных программ, как SkLab. Хочется создать благоприятные условия для развития кадров Челябинска, чтобы они оставались в нашем регионе и работали».Евгения Некрасова, директор IT-Park г. Челябинска: «IT-Park как региональный оператор Фонда «Сколково» уже не первый год работает с технологическими предпринимателями в Челябинской области. И, конечно, мы хотим, чтобы их количество увеличивалось. Программа Sklab — это как раз тот инструмент, который позволит начинающим предпринимателям сгенерировать идеи, расставить приоритеты, декомпозировать задачи и начать быстрее двигаться».Программа SkLab поможет участникам придумать перспективную идею своего будущего стартапа, найти единомышленников и стать частью проектной команды.В ходе обучения участники научатся видеть перспективные области для исследований, декомпозировать проблемы в рамках приоритетных для них технологических направлений, предложат возможные решения проблем, исследуют рыночные возможности и подготовят презентацию своих проектных идей.Дополнительным преимуществом SkLab является то, что программа на 80% состоит из групповой работы, что позволит участникам получить навыки командного взаимодействия и эффективно изучить свои идеи.Во время работы над решениями участники будут опираться на интервью и материалы от ключевых экспертов Фонда «Сколково». Кроме того, они получат возможность презентовать свои командные презентации экспертам – представителям науки и бизнеса – и сформулировать тему своей курсовой или дипломной работы для защиты в формате стартапа.Участие в программе бесплатное, необходимо подать заявку на сайте и пройти отборhttp://opus.sk.ru/2020-skl-chelyabinskРегистрация на «SkLab.Челябинск» продлится до 6 октября, результаты отбора будут опубликованы на сайте 8 октября. Справочная информация: Открытый университет Сколково (ОтУС) – программа Фонда «Сколково» по привлечению, вовлечению и интеграции студентов, аспирантов, молодых ученых с научно-технологическими и предпринимательскими компетенциями в инновационную экосистему России. ОтУС реализует цикл программ по развитию молодежного технологического предпринимательства в регионах РФ (программы IdLab и «Навигатор инноватора»), а также спецпроекты в области БиоМедТех (Pharma’s cool и «Матмоделирование в фармацевтике»). Участники проектов ОтУС — студенты, аспиранты и молодые ученые из ведущих университетов, научно-исследовательских институтов и научных центров, сотрудники технологических стартапов, молодые предприниматели, инноваторы и инженеры. Сайт: opus.sk.ru Технопарк информационных технологий города Челябинска (IT-Park) – создан при поддержке Правительства Челябинской области в 2016 году частным инвестором. В декабре 2017 года IT-Park получил статус регионального оператора Фонда «Сколково». Перспективными направлениями IT-Park является работа с технологическими стартапами, работа опытно-демонстрационного центра Консорциума с предприятиями госкорпорации «Росатом» по разработке и продвижению проекта «Цифровое предприятие», а также уникального центра компетенций по импортозамещению (работы с «Астра-Линукс» и реализация отдельных «железных» проектов для «Росатом», развитие детского технопарка, в котором школьники получают актуальные знания в востребованных областях и реализовывают собственные проекты). Сайт: http://itpark74.ru Центр развития цифровых технологий Челябинской области оказывает помощь предприятиям региона в привлечении мер господдержки на разработку и внедрение сквозных цифровых технологий. Центр реализует мероприятия по развитию технологического предпринимательства и предпринимательства в области информационных технологий. Занимается развитием цифровизации и интеграции технологических, производственных и бизнес-процессов на предприятиях Челябинской области, а также решает задачи, связанные с инновационным развитием региона. С 2018 года на базе Центра развития цифровых технологий запущен проект «Точка Кипения – Челябинск», важным направлением которого является организация и проведение мероприятий, направленных на развитие человеческого капитала под запросы национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и Национальной технологической инициативы в Челябинской области. Сайт: https://digital174.ru Точка кипения – Челябинск – это масштабный проект Агентства стратегических инициатив при поддержке Правительства Российской Федерации. Точка кипения – это развивающее пространство, удобное для совместной работы над проектами будущего. Каждый может организовать здесь независимое и бесплатное образовательное событие или принять в нем участие. Высокая плотность событий, вовлечение лидеров и талантов дают возможность участникам быстро тестировать прорывные идеи, собирать проектные команды, находить единомышленников, учиться и учить, менять жизнь университета, города, региона, страны и мира к лучшему. Сайт: https://leader-id.ru/points Фонд «Сколково» –некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра «Сколково». Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов «Сколково» уже приблизилось к 2,5 тысячам. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. В 2019 году выручка резидентов составила более 100 млрд рублей, а сумма привлеченных ими инвестиций превысила 13 млрд руб. С 2019 года закон позволяет любой организации, занимающейся исследовательской деятельностью на территории России, получить доступ ко всем сервисам и льготам Инновационного центра. На территории Инновационного центра «Сколково» расположен Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), входящий в топ-100 молодых университетов мира по версии Nature Indeх. Инфраструктуру Инновационного центра составляют, в частности, крупнейший в Европе Технопарк и исследовательские центры индустриальных партнеров. В 2019 году в Инновационном центре открылись три новых партнерских R&D-центра - компаний «Сибур», ТМК и «Татнефть». На территории «Сколково» в общей сложности уже введено в эксплуатацию более 750 тыс. кв. м. жилых кварталов, исследовательских и образовательных центров. Внебюджетные инвестиции в создание инфраструктуры превысили 100 млрд руб.Сайт: www.sk.ru Подробнее