В Пластовском районе открылась первая библиотека нового поколения

Благодаря областной составляющей национального проекта «Культура», в Пластовском районе модернизирована библиотека села Борисовка. «В рамках нацпроекта «Культура» библиотеки выигрывают федеральные и областные гранты, которые позволяют создавать современные и комфортные пространства с красивым интерьером, обновленным книжным фондом и доступом к новейшим информационным технологиям, – подчеркнула начальник отдела территориального взаимодействия Министерства культуры Челябинской области Ольга Трубникова. – В этом году таким образом модернизируются 8 библиотек в Челябинской области, две из них – в Еманжелинске и Борисовке – уже открыты».
Источник: ЧОУНБ