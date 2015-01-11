На матчи «Трактора» попадут только 50% болельщиков

Арена «Трактор» сможет вместить в новом сезоне только 50% болельщиков, включая зрительские места и ложи – эти и другие особенности представлены в билетной программе клубе на сезон 2020/21.
Билетная программа предусматривает рекомендации Роспотребнадзора в связи с коронавирусом. В частности, рассадка зрителей ориентирована с учетом социальной дистанции в 1,5 метра по принципу «два через два».
Вход на матчи будет возможен только в маске и перчатках. Если у болельщика зафиксируют температура 37+, он не сможет попасть на игру.⠀
Цены на билеты и абонементы в новом сезоне будут снижены на 30%, в связи с чем диапазон составит от 200 до 900 рублей.
В продажу поступит 1000 сезонных и семейных абонементов. При этом приоритетного права выкупа абонементов не будет. Оно сохранится в сезоне 21/22, если нормализуется эпидемиологическая обстановка.
Продажа абонементов в режиме offline, т.е. только через кассы, началась 25 августа в 15.00.
Продаж билетов как оffline, так и оnline начнется 31 августа в 10.00.
Команда предстанет перед болельщиками в новой форме с новым логотипом, который пришел на смену ставшему привычным белому медведю, перекусывающему клюшку.
https://dostup1.ru/society/Na-matchi-Traktora-popadut-tolko-50-bolelschikov_129398.html