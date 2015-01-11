Озерский параспортсмен награждён премией Законодательного Собрания области

Кандидатуру Александра Лопаткина для награждения представил генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк», депутат Законодательного собрания региона Михаил Похлебаев. Напомним, что 14 августа обладателем премии в номинации «Работник дорожной отрасли» стал работник дорожной группы Управления автомобильного транспорта ФГУП «ПО «Маяк»
Александр Муратчин.
Напомним, что Законодательное Собрание Челябинской области является учредителем четырнадцати премий в различных отраслях. Среди награждаемых областным парламентом – работники культуры и социальной защиты, здравоохранения и образования, физкультуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса, строители, дорожники и предприниматели.
Ранее вручение премий проводилось на одном из знаковых спортивных мероприятий года. В этом году, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, было принято решение об изменении формата вручения премий. Премии в сфере физической культуры и спорта вручаются за активное участие в спортивных соревнованиях, в работе общественных организаций инвалидов, пропаганду здорового образа жизни, организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.
Александр Лопаткин занимается плаванием с девяти лет. Начиная с 2013 года, он неизменно становился победителем и призером чемпионатов и первенств Челябинской области. С 2016 года, участвуя в чемпионатах и первенствах России, занимал призовые места и на турнирах этого уровня. В 2018 году ему было присвоено звание мастер спорта России по спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Дважды Александр становился Победителем первенства России, а в 2019 году стал призером чемпионата России. В настоящее время он является кандидатом в члены спортивной сборной команды РФ по плаванию лиц с ПОДА. Среди заслуг Александра не только спортивные достижения. Являясь старостой группы спортсменов-пловцов, он принимает активное участие в общественной жизни отделения плавания, помогает тренерам, делится опытом с юными спортсменами. Лёгкий характер и общительность позволили ему прочнее сплотить группу спортсменов. Кроме того, Александр был избран в Общественную молодежную палату Озёрского городского округа.
Фото из архива МБУ "Арена".
Награждение Александра Лопаткина прошло в КСК «Лидер». Диплом лауреата, медаль и денежное вознаграждение ему вручил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Артур Гаврилов. В торжественном мероприятии также приняли участие тренеры Александра Олег Золотарёв и Михаил Зеленский.
Фото Наталии Марковой.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа