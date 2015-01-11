Озерчанам расскажут, как получить гранты Росатома

К разговору в формате «вопрос-ответ» приглашаются все жители, которые заинтересованы в развитии Озерского городского округа.
Напомним, «Вечер инициатив» состоится 28 и 29 августа в театре «Наш дом». Его программа будет посвящена изучению городского диалога, гражданских проектов и городских процессов. Участники получат базовые знания по этим темам и поучаствуют в совместном формировании образа Озёрска. Кроме того, участников «Вечера инициатив» ждет и практическая часть. Модератор «Вечера инициатив» - урбанист, эксперт «Сколково» по моногородам Свят Мурунов. Подробности и регистрация - по ссылке на сайте администрации: https://vk.cc/ayHwRZ
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа