2020-08-26YEKT11:00:00 | Губерния В Челябинске проходит семинар о реализации национальной политики в субъектах Российской Федерации Источник: Людмила Ковалева









С 26 августа в Челябинске проходит трехдневный обучающий семинар на тему реализации государственной национальной политики в субъектах РФ. Программа мероприятия включает в себя лекции и практические (интерактивные) занятия, которые проводят ведущие профессора МГУ, ученые и эксперты.Семинар является частью масштабного проекта Федерального агентства по делам национальностей, проводимого совместно с Московским государственным университетом им. Ломоносова, направленного на расширение знаний и компетенций специалистов, задействованных в реализации национальной политики.«Вопросы нацполитики были актуальны на всем историческом периоде формирования нашего государства. Мы уже на протяжении трех лет проводим подобные семинары в регионах. Если на самом начальном этапе мы пытались донести федеральную повестку, то теперь мы видим множественность конструктивных подходов в субъектах РФ и уже сами готовы их перенимать, транслировать и, соответственно, развивать. У нас в стране очень много талантливых, креативных людей, которые находят пути решения любых задач», – сказал заместитель руководителя ФАДН России Михаил Мишин. В ходе занятий участники ознакомятся с практикой использования государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, особенностями социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации, будут рассмотрены стратегические документы, определяющие основные направления государственной национальной политики, комплексные интеграционные практики в условиях поликультурной образовательной среды, а также роль институтов гражданского общества в системе межнациональных отношений.«Идея семинара – это чтобы самообучаемые нашли новые подходы в процессе обсуждения, поделились опытом, который накоплен в каждом муниципальном образовании, в субъекте Российской Федерации. Это ведь и будут решения национального вопроса, национальных взаимоотношений», – отметил заведующий кафедры истории государственного муниципального управления МГУ Александр Сидоров. По итогам семинара слушатели получат сертификаты МГУ имени М.В. Ломоносова, подтверждающие прохождение обучения. Источник: Людмила КовалеваС 26 августа в Челябинске проходит трехдневный обучающий семинар на тему реализации государственной национальной политики в субъектах РФ. Программа мероприятия включает в себя лекции и практические (интерактивные) занятия, которые проводят ведущие профессора МГУ, ученые и эксперты.Семинар является частью масштабного проекта Федерального агентства по делам национальностей, проводимого совместно с Московским государственным университетом им. Ломоносова, направленного на расширение знаний и компетенций специалистов, задействованных в реализации национальной политики.«Вопросы нацполитики были актуальны на всем историческом периоде формирования нашего государства. Мы уже на протяжении трех лет проводим подобные семинары в регионах. Если на самом начальном этапе мы пытались донести федеральную повестку, то теперь мы видим множественность конструктивных подходов в субъектах РФ и уже сами готовы их перенимать, транслировать и, соответственно, развивать. У нас в стране очень много талантливых, креативных людей, которые находят пути решения любых задач», – сказал заместитель руководителя ФАДН России. В ходе занятий участники ознакомятся с практикой использования государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, особенностями социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации, будут рассмотрены стратегические документы, определяющие основные направления государственной национальной политики, комплексные интеграционные практики в условиях поликультурной образовательной среды, а также роль институтов гражданского общества в системе межнациональных отношений.«Идея семинара – это чтобы самообучаемые нашли новые подходы в процессе обсуждения, поделились опытом, который накоплен в каждом муниципальном образовании, в субъекте Российской Федерации. Это ведь и будут решения национального вопроса, национальных взаимоотношений», – отметил заведующий кафедры истории государственного муниципального управления МГУПо итогам семинара слушатели получат сертификаты МГУ имени М.В. Ломоносова, подтверждающие прохождение обучения. AzAzA 2020-08-26YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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