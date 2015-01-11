2020-08-26YEKT13:00:00 | Новости Городские новости В школе посёлка Новогорный создан образовательный центр «Точка роста» В рамках национального проекта «Образование» и региональной программы «Современная школа» в школе №41 удалось оснастить современным оборудованием компьютерный класс, кабинеты технологии и ОБЖ. Кроме того, впервые в округе открыта зона коворкинга, где будут работать кружки дополнительного образования. Накануне 1 сентября в школе побывал глава округа Евгений Щербаков.

Центр образования «Точка роста» в школе поселка Новогорный – один из 32 в регионе. Задача таких центров – развитие сельских школ и обеспечение доступа детей к качественным образовательным программам вне зависимости от места их проживания.

Глава округа осмотрел все новые кабинеты, лично убедился в уникальности нового оборудования и даже проверил на себе, как работает шлем виртуальной реальности:

– Радует то, что в округе реализуются современные проекты, особенно в образовательных учреждениях, - подчеркнул Евгений Щербаков. - На условиях софинансирования с областью было закуплено оборудование – это и 3D-моделирование, и виртуальная реальность, и квадрокоптеры, и многое другое, что сегодня необходимо, что сегодня дети хотели бы увидеть в школе, научиться пользоваться и работать. Я думаю, что дети будут в восторге. Самое главное - всё, что мы сейчас увидели, будет предоставлено в распоряжение детей бесплатно. У руководства школы уже подготовлен план по наполняемости этих кабинетов, по использованию нового оборудования.

Евгений Щербаков особо отметил, что новый 3D-принтер стал одним из немногих во всем округе:

- Приятно, что он будет доступен ребятам из Новогорного.Теперь эту современную технологию будут осваивать не только озерские школьники, но и учащиеся посёлка – это очень важно. В распоряжении ребят появилось не только новое оборудование для учебной деятельности, но и много всего интересного для игр, творчества, исследования окружающего мира. Я считаю, что проект очень достойный.

Хочу выразить благодарность директору Елене Волеговой и коллективу школы, которые сделали все для реализации проекта, всё выполнено своевременно и качественно, сотрудники школы сумели организовать и ремонт, и поставку оборудования, я думаю, что дети это тоже оценят.

Напомним, ранее в Озерске были созданы лаборатории для научной деятельности учащихся: в школе №32 – Атомкласс, в лицее №39 - лаборатория 3D-моделирование и прототипирования. Материально-техническую базу удалось укрепить и в образовательных учреждениях поселка Метлино: здесь полностью отремонтированы и оснащены мастерские, введён в строй бассейн в детском саду.

– Посёлкам мы уделяем серьёзное внимание, но многое зависит от инициативы коллективов учреждений. Когда речь идёт о важных для жителей проектах, округ идёт на встречу, берёт на себя обязательства по софинансированию. Реализация данного проекта была бы невозможной без финансового участия местного бюджета. Финансовая ситуация в округе непростая, но мы нашли возможность, поскольку это вложения в развитие детей, в будущее Озерского городского округа, – подчеркнул глава округа.

Как рассказала директор школы №41 Елена Волегова, проект «Современная школа» является открытым, в нём могут участвовать сельские школы и школы малых городов с численностью населения менее 50-ти тысяч человек. В подготовке конкурсной документации самым сложным было подготовить проект образовательного центра в трёхмерной проекции и сделать это в кратчайший срок:

– В результате мы попали в число 32 школ Челябинской области, где реализуется данный проект. Надеемся, что, благодаря ему, мы сможем увлечь детей старшего подросткового возраста, вместо улицы они придут к нам заниматься в кружки.

Помимо установки оборудования, в рамках проекта отремонтировали два помещения: кабинеты технологии и информатики. Также в фойе третьего этажа была вновь создана зона коворкинга для общения, проектной деятельности, игры в шахматы.

Сейчас новый кабинет информатики оборудован ноутбуками, конструкторами для изучения схемотехники и электроники Arduino, легороботами, квадрокоптерами, шлемом виртуальной реальности, лазерным принтером 3-в-1. В кабинете технологии появились инструменты для ручного труда: электродрели и электролобзики, цифровые штангенциркули. В кабинете ОБЖ – манекены-тренажёры для отработки лёгочной реанимации, аптечка первой помощи и лазерный стрелковый тир. В зоне коворкинга разместились шахматы, мультистудия, 3D-принтер, цифровой фотоаппарат и зона отдыха.

В завершении рабочей поездки Евгений Щербаков также отметил, что к новому учебному году готовы все школы округа:

– Все образовательные учреждения готовы выйти из «дистанта» и перейти на нормальный режим работы. Встретить учащихся, накормить бесплатным питанием детей с 1 по 4 класс. Кроме того, продолжит работу программа «Школьное молоко», которая уже пользуется спросом у детей и у родителей.





















































































Информация предоставлена: Центр образования «Точка роста» в школе поселка Новогорный – один из 32 в регионе. Задача таких центров – развитие сельских школ и обеспечение доступа детей к качественным образовательным программам вне зависимости от места их проживания.Глава округа осмотрел все новые кабинеты, лично убедился в уникальности нового оборудования и даже проверил на себе, как работает шлем виртуальной реальности:- подчеркнулособо отметил, что новый 3D-принтер стал одним из немногих во всем округе:Напомним, ранее в Озерске были созданы лаборатории для научной деятельности учащихся: в школе №32 – Атомкласс, в лицее №39 - лаборатория 3D-моделирование и прототипирования. Материально-техническую базу удалось укрепить и в образовательных учреждениях поселка Метлино: здесь полностью отремонтированы и оснащены мастерские, введён в строй бассейн в детском саду.подчеркнул глава округа.Как рассказала директор школы №41проект «Современная школа» является открытым, в нём могут участвовать сельские школы и школы малых городов с численностью населения менее 50-ти тысяч человек. В подготовке конкурсной документации самым сложным было подготовить проект образовательного центра в трёхмерной проекции и сделать это в кратчайший срок:Помимо установки оборудования, в рамках проекта отремонтировали два помещения: кабинеты технологии и информатики. Также в фойе третьего этажа была вновь создана зона коворкинга для общения, проектной деятельности, игры в шахматы.Сейчас новый кабинет информатики оборудован ноутбуками, конструкторами для изучения схемотехники и электроники Arduino, легороботами, квадрокоптерами, шлемом виртуальной реальности, лазерным принтером 3-в-1. В кабинете технологии появились инструменты для ручного труда: электродрели и электролобзики, цифровые штангенциркули. В кабинете ОБЖ – манекены-тренажёры для отработки лёгочной реанимации, аптечка первой помощи и лазерный стрелковый тир. В зоне коворкинга разместились шахматы, мультистудия, 3D-принтер, цифровой фотоаппарат и зона отдыха.В завершении рабочей поездкитакже отметил, что к новому учебному году готовы все школы округа:Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-08-26YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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