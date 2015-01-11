ЧТПЗ объявляет конкурс грантов для социальных предпринимателей

На десятой доменной печи Магнитогорского металлургического комбината реализуется пилотный проект по внедрению системы мониторинга и анализа теплового состояния домны. Подобный проект относится к категории индустриального Интернета вещей (IIoT). Подробнее
После периода самоизоляции в России на фоне пандемии по коронавирусной инфекции может продолжиться рост количества разводов. Росстат зафиксировал, что в июне браки распадались в два раза чаще, чем в мае - 45 801 и 19 048 соответственно Подробнее
Стартует прием заявок на конкурсе грантов на обучение в Московской школе управления «Сколково», который проходит по инициативе акционера, председателя Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрея Комарова. Партнерами проекта выступают Группа ЧТПЗ, образовательная программа «Сколково Практикум» и Свердловский фонд поддержки предпринимательства. В конкурсе могут принять участие социальные предприниматели с высшим образованием, которые уже реализуют проекты, направленные на решение социальных и экологических проблем на территории Свердловской и Челябинской областей. Победители, чьи бизнес-проекты будут признаны наиболее значимыми и перспективными, получат грант в размере 1,5 млн рублей на обучение по программе «Сколково Практикум».Оценка будет осуществляться по шести направлениям: долгосрочный горизонт, предпринимательский дух, открытость, успешность, инновационность и потенциал команды проекта. Для участия необходимо подать заявку на сайте, выступить с публичной защитой проекта (открытый питчинг перед жюри), показать презентацию в режиме LIVE в виртуальной комнате Glassroom и пройти собеседования с экспертами конкурса.Какие возможности открывает победителям конкурса грантов обучение по программе «Сколково Практикум»?
Изучение лучших практик, обмен опытом и экспертизой;
Возможность развития предпринимательского мышления и компетенций;
Определение дальнейшей стратегии развития социального бизнеса;
Расширение масштаба бизнеса и горизонта планирования.
Обучение по программе «Сколково Практикум» длится 5 месяцев и состоит из 5 модулей по пять дней с проживанием в кампусе. В период между интенсивами в течение 3-4 недель – индивидуальные треки в сопровождении экспертов. Начало обучения – 26 октября 2020 года. Результатом прохождения образовательной программы «Сколково Практикум» станет трансформация и перезагрузка действующего бизнеса, рождение свежих бизнес-идей, направленных на позитивное изменение социального климата на Урале.Подать заявку и узнать ознакомиться с подробностями проведения конкурса можно на сайте до 1 сентября 2020 года включительно.