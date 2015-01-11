» Педагогический форум прошёл в онлайн-формате

Обращаясь к педагогическому сообществу Озерского городского округа, глава отметил, что прошедший учебный год с вынужденным дистанционным обучением оказался непростым для всех: и для учителей, и для детей и их родителей. Были свои успехи и достижения, радости и огорчения, и, конечно, новый опыт:
– Однако, период пандемии наши педагоги перенесли слаженно, достойно, профессионально, смогли дать качественное образование, несмотря на сложности. По итогам прошлого учебного года в Озерске – четыре "стобалльника", 27 выпускников были награждены медалью "За особые успехи в учении". Наше образование находится в топе рейтинга на уровне всего региона.
Евгений Щербаков также отметил, что в этом году совокупный бюджет сферы образования в округе составляет 1,9 миллиарда рублей. Для решения задач по содержанию и ремонту учреждений, по решению вопросов комплексной безопасности, в том числе на подготовку к новому учебному году, было направлено более 60 миллионов рублей, и в дальнейшем вопрос безопасности детей будет оставаться в приоритете.
Далее по традиции с докладом выступила начальник управления образования администрации Любовь Горбунова. Значительная часть её выступления была посвящена анализу работы дошкольных и школьных учреждений в период ограничительных мероприятий, а также влиянию дистанционного обучения на результаты единого государственного экзамена. Любовь Горбунова затронула тему участия образовательных организаций округа в мероприятиях по цифровой трансформации, которая позволит создать современные и качественные условия для образования детей:
– Сегодня в области активно идёт процесс серьёзных инфраструктурных и содержательных изменений, связанных с развитием цифровой образовательной среды. Механизмом реализации этих изменений является модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры учреждений, а именно: доступ в интернет, улучшение его качества и скорости, обновление оборудования, введение цифровых сервисов, контентов, платформенных решений для образовательной деятельности.
В завершении выступления Любовь Горбунова обратилась к своим коллегам:
– Мы заканчивали учебный год в непростых условиях распространения COVID - 19. Через несколько дней мы откроем школы в таких же в сложных условиях. Режим ограничительных мероприятий в области продлён. Образовательный процесс возобновиться в традиционной форме, но с соблюдением обязательного ряда жёстких ограничений. Будет очень непросто, потребуется много усилий и слаженного взаимодействия. Я призываю вас к терпению, мобилизации собственных сил и профессиональных ресурсов, здравому смыслу и креативному подходу в решении возникающих проблем. Желаю всем нам здоровья физического и эмоционального, мудрости в выстраивании межличностных отношений с коллегами, родителями и детьми. Несмотря ни на что, поздравляю вас с праздником – Днём знаний!
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа