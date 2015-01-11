2020-08-28YEKT11:00:00 | Губерния Челябинская область будет развивать кластеры, робототехнику и сотрудничество с Объединенной авиастроительной корпорацией Источник: rg.ru









Драйвером развития кластерной политики в России назвал Челябинскую область директор Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ Виталий Хоценко. Во время рабочей встречи с министром промышленности региона Павлом Рыжим он подчеркнул, что на данный момент наша область – единственный субъект РФ, оказывающий промышленным кластерам всестороннюю помощь, включающую полный список мер господдержки.В федеральном Министерстве отметили, что именно Челябинская область инициировала возобновление финансирования господдержки в рамках постановления Правительства РФ от 28.01.2016 г. № 41 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения». Губернатор Алексей Текслер озвучивал это предложение на заседании рабочей группы Госсовета РФ.«Понимая значимость кластеров для развития экономики региона, мы стараемся оперативно обеспечить крупным и средним предприятиям области доступ к мерам поддержки, разработанным Минпромторгом РФ для промышленных кластеров. Это и возмещение части затрат на модернизацию и техническое перевооружение, и льготное налогообложение и кредитование. И компенсация до 50% затрат на реализацию кластерных проектов: НИОКР, опытная партия, проценты по кредитам, лизинг, закупка технологической оснастки, программно-аппаратных комплексов. На развитие внутриобластной кооперации и промышленных кластеров направлена и специально разработанная Фондом развития промышленности Челябинской области программа «Кластеры», по которой предприятие может получить от 5 до 30 млн рублей на срок до 5 лет под 1% годовых», - сообщает глава областного Минпрома.Особенно важно, по его мнению, обеспечить вовлечение в программы кластерного развития и поддержки предприятий ОПК. Это позволит полнее реализовать потенциал Усть-Катавского вагоностроительного, Челябинского тракторного, Миасского машиностроительного и других крупных заводов области. Всего же, если действие Постановления № 41 будет возобновлено, финансовую поддержку смогут получить не менее 40 предприятий региона.Стоит напомнить, что Челябинская область занимает второе место в рейтинге лучших регионов страны по развитию промышленных кластеров после Татарстана. На данный момент четыре из семи существующих в регионе кластера внесены в реестры Минпромторга РФ и регионального Министерства промышленности.Во время визита в Москву Павел Рыжий встретился также с заместителем министра промышленности и торговли РФ Михаилом Ивановым. Темой обсуждения стала возможность совместной работы Минпромторга РФ и регионального Минпрома с министерством энергетики РФ по производству на предприятиях Челябинской области, в том числе и относящихся к ОПК, продукции, востребованной топливно-энергетическим комплексом. Кроме того, речь шла и о собственной разработке промышленных роботов полного цикла с последующим производством их на таких челябинских предприятиях, как ПАО «ЧКПЗ», ООО «Завод Роботов» и др.Сейчас по роботизации Россия находится на одном уровне со странами Африки – около 5 роботов на 10 тыс. рабочих. Средний мировой показатель - 99 роботов на 10 тыс. рабочих. Для сравнения: в Сингапуре – 831, в Южной Корее – 774, в Японии – 327, в Китае – 140, в Евросоюзе – 114. Между тем, потенциал роботизации в России велик. И появление хотя бы одного крупного производителя отечественных промышленных роботов станет стимулом для развития целого ряда направлений, связанных с робототехникой и станкостроением, в том числе производства отечественных высокоточных компонентов. Пока же отечественный софт реализуется в основном за рубежом.Региональный Минпром по поручения Губернатора разрабатывает соответствующую программу. Её реализация обеспечит максимальную локализацию и снижение зависимости от иностранных поставщиков.Также министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий обсудил с директором Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга РФ Евгением Муратовым проект дорожной карты по взаимодействию предприятий Челябинской области с ПАО «Газпром», а также возможность оказания промышленной группе «КОНАР» господдержки при выстраивании сотрудничества с предприятиями топливно-энергетического комплекса.Ещё одним итогом рабочей поездки челябинского министра в Москву стало обсуждение сотрудничества сПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». В её орбиту входит более 40 предприятий. Корпорация обладает правами на такие всемирно известные бренды как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев», SSJ100 и МС-21. Предприятия ПАО «OAK» выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники. Региональный Минпром и представители ПАО «ОАК» уже проработали предварительный перечень промышленных и инновационных предприятий области, в которых заинтересована корпорация в соответствии с реализуемыми и планируемыми инвестпроектами, – литейная продукция, поковки, новые и цифровые технологии. Сформирован график посещений специалистами ПАО «ОАК» челябинских предприятий для проведения технического аудита. Промышленники области смогут напрямую презентовать им свою продукцию и производственные базы и провести более детальные переговоры. Подготовлен и проект Дорожной карты по развитию взаимовыгодного сотрудничества между ПАО «ОАК» и промышленными предприятиями Челябинской области. Источник: rg.ruДрайвером развития кластерной политики в России назвал Челябинскую область директор Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ Виталий Хоценко. Во время рабочей встречи с министром промышленности региона Павлом Рыжим он подчеркнул, что на данный момент наша область – единственный субъект РФ, оказывающий промышленным кластерам всестороннюю помощь, включающую полный список мер господдержки.В федеральном Министерстве отметили, что именно Челябинская область инициировала возобновление финансирования господдержки в рамках постановления Правительства РФ от 28.01.2016 г. № 41 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения». Губернаторозвучивал это предложение на заседании рабочей группы Госсовета РФ.«Понимая значимость кластеров для развития экономики региона, мы стараемся оперативно обеспечить крупным и средним предприятиям области доступ к мерам поддержки, разработанным Минпромторгом РФ для промышленных кластеров. Это и возмещение части затрат на модернизацию и техническое перевооружение, и льготное налогообложение и кредитование. И компенсация до 50% затрат на реализацию кластерных проектов: НИОКР, опытная партия, проценты по кредитам, лизинг, закупка технологической оснастки, программно-аппаратных комплексов. На развитие внутриобластной кооперации и промышленных кластеров направлена и специально разработанная Фондом развития промышленности Челябинской области программа «Кластеры», по которой предприятие может получить от 5 до 30 млн рублей на срок до 5 лет под 1% годовых», - сообщает глава областного Минпрома.Особенно важно, по его мнению, обеспечить вовлечение в программы кластерного развития и поддержки предприятий ОПК. Это позволит полнее реализовать потенциал Усть-Катавского вагоностроительного, Челябинского тракторного, Миасского машиностроительного и других крупных заводов области. Всего же, если действие Постановления № 41 будет возобновлено, финансовую поддержку смогут получить не менее 40 предприятий региона.Стоит напомнить, что Челябинская область занимает второе место в рейтинге лучших регионов страны по развитию промышленных кластеров после Татарстана. На данный момент четыре из семи существующих в регионе кластера внесены в реестры Минпромторга РФ и регионального Министерства промышленности.Во время визита в Москвувстретился также с заместителем министра промышленности и торговли РФ. Темой обсуждения стала возможность совместной работы Минпромторга РФ и регионального Минпрома с министерством энергетики РФ по производству на предприятиях Челябинской области, в том числе и относящихся к ОПК, продукции, востребованной топливно-энергетическим комплексом. Кроме того, речь шла и о собственнойс последующим производством их на таких челябинских предприятиях, как ПАО «ЧКПЗ», ООО «Завод Роботов» и др.Сейчас по роботизации Россия находится на одном уровне со странами Африки – около 5 роботов на 10 тыс. рабочих. Средний мировой показатель - 99 роботов на 10 тыс. рабочих. Для сравнения: в Сингапуре – 831, в Южной Корее – 774, в Японии – 327, в Китае – 140, в Евросоюзе – 114. Между тем, потенциал роботизации в России велик. И появление хотя бы одного крупного производителя отечественных промышленных роботов станет стимулом для развития целого ряда направлений, связанных с робототехникой и станкостроением, в том числе производства отечественных высокоточных компонентов. Пока же отечественный софт реализуется в основном за рубежом.Региональный Минпром по поручения Губернатора разрабатывает соответствующую программу. Её реализация обеспечит максимальную локализацию и снижение зависимости от иностранных поставщиков.Также министр промышленности Челябинской областиобсудил с директором Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга РФпроект дорожной карты по взаимодействию предприятий Челябинской области с ПАО «Газпром», а также возможность оказания промышленной группе «КОНАР» господдержки при выстраивании сотрудничества с предприятиями топливно-энергетического комплекса.Ещё одним итогом рабочей поездки челябинского министра в Москву стало обсуждение. В её орбиту входит более 40 предприятий. Корпорация обладает правами на такие всемирно известные бренды как. Предприятия ПАО «OAK» выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники. Региональный Минпром и представители ПАО «ОАК» уже проработали предварительный перечень промышленных и инновационных предприятий области, в которых заинтересована корпорация в соответствии с реализуемыми и планируемыми инвестпроектами, – литейная продукция, поковки, новые и цифровые технологии. Сформирован график посещений специалистами ПАО «ОАК» челябинских предприятий для проведения технического аудита. Промышленники области смогут напрямую презентовать им свою продукцию и производственные базы и провести более детальные переговоры. Подготовлен и проект Дорожной карты по развитию взаимовыгодного сотрудничества между ПАО «ОАК» и промышленными предприятиями Челябинской области. AzAzA 2020-08-28YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Челябинская область – в тройке лидеров страны по развитию промышленных клас ...

Участники промышленных кластеров Челябинской области смогут вернуть часть з ...

Челябинские промышленники предлагают решения по восстановлению отрасли

Стартовал прием документов на предоставление субсидий промышленным предприя ...

Южноуральские промпредприятия получат поддержку на инвестпроекты в размере ... {comments_news}