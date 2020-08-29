«Мобильный кванториум» провёл мастер-класс для малышей с ОВЗ

Традиционная летняя встреча директоров и руководителей культурных учебных заведений в этом году была не только отчетной, но и дискуссионной. Помимо информации о ходе нацпроекта «Культура», участники делились своими ноу-хау по организации образовательного процесса с применением дистанционных технологий.
Министр просвещения Сергей Кравцов в онлайн-формате в конце прошлой недели провел Общероссийское родительское собрание. Главная тема – новые условия начала учебного года. Эксперты обсудили меры безопасности, горячее питание, а также предстоящую вакцинацию детей Подробнее
В рамках презентации «Мобильного кванториума» на базе Регионального центра технического творчества прошёл мастер-класс под открытым небом для детей с ограниченными возможностями здоровья.«Мобильный кванториум» представляет собой детский технопарк на колёсах, оснащённый самым передовым и высокотехнологичным оборудованием для обучения актуальным техническим направлениям. Совсем скоро машина отправится в большое образовательное турне по малым городам и сёлам Южного Урала. Но перед началом этого путешествия педагоги решили устроить небольшой праздник для воспитанников детского сада №440 Челябинска – ребят с нарушениями зрения и речи. Специально для малышей коррекционные педагоги Регионального центра подготовили яркий образовательно-развлекательный мастер-класс по знакомству с миром технического творчества.«Сегодняшний мастер-класс наглядно демонстрирует, что техническое творчество может быть доступно абсолютно каждому ребёнку. Дети с ограниченными возможностями здоровья – это особая категория учащихся, требующая деликатного подхода и уникальных навыков организации и ведения учебного процесса от педагога. Самое главное при работе с особенными детьми – это их социализация. До недавнего времени в техническом творчестве не было методик работы с детьми с ОВЗ. Но Региональный центр сделал огромный шаг вперёд, разработав первую в России образовательную программу для повышения квалификации педагогов технической направленности – именно для работы с особенными детьми, – рассказал руководитель регионального центра технического творчества Владислав Халамов. – Прямо сейчас мы показываем и интегрируем наши методики, а благодаря «Мобильному кванториуму» они будут доступны абсолютно для всех детей и педагогов Челябинской области – во всех муниципалитетах». Под чутким руководством Елены Андрющенко, специалиста Регионального центра технического творчества, с помощью образовательного конструктора Uaro дети учились собирать и программировать модели автомобилей, соревнуясь между собой на время, после чего смогли принять участие в мини-гонках на импровизированной трассе.Затем молодые и талантливые педагоги «Мобильного кванториума» познакомили ребят с разнообразными роботизированными системами – от слона до робота-танцора. А в завершение в небо был запущен беспилотник, что привело малышей в настоящий восторг. Ребятам удалось не только понаблюдать за полётом дрона, но подержать его в руках.