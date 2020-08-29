«Мобильный кванториум» провёл мастер-класс для малышей с ОВЗ

Традиционная летняя встреча директоров и руководителей культурных учебных заведений в этом году была не только отчетной, но и дискуссионной. Помимо информации о ходе нацпроекта «Культура», участники делились своими ноу-хау по организации образовательного процесса с применением дистанционных технологий.



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