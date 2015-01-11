В Челябинской области продолжается реализация гарантийной поддержки малого бизнеса

31 августа 2020 года, около 07 часов 06 минут, на Озерском шоссе - 44, водитель, 1983 года рождения, управляя автомобилем марки Датсун, при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении автобусу марки Хундай Аэро Сити 540 и совершил столкновение с ним Подробнее