В Челябинской области продолжается реализация гарантийной поддержки малого бизнеса

Гарантийная помощь «Территории Бизнеса» – один из самых востребованных сервисов государственной поддержки. В этом году уже выдано 55 поручительств по банковским кредитам на общую сумму 433 млн рублей, что дало возможность привлечь более миллиарда рублей кредитных средств. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Предприниматели Челябинской области могут получить поручительства по банковским кредитам, гарантиям, лизингу при недостаточности залогового обеспечения. «Территория Бизнеса» готова покрыть до 70% от суммы кредита. Максимальный объем одного поручительства составляет 25 млн рублей.Востребованность услуги можно объяснить, прежде всего, ее доступностью – в настоящий момент «Территория Бизнеса» сотрудничает с 28 финансовыми организациями, а также достаточно простыми условиями получения поддержки: отсутствие необходимости сбора дополнительных документов для Фонда, минимальный срок принятия решения (в течение 5 рабочих дней), экономию на страховании залога и издержках его оформления.«Стоит отметить, что гарантийная поддержка является действительно тем инструментом, который помогает предпринимателям региона развивать свой бизнес. Об этом говорит тот факт, что клиенты «Территории Бизнеса», которые однажды воспользовались этой услугой, возвращаются в Фонд с таким же запросом. На этом основании можно сделать выводы, что финансовый инструмент является достаточно комфортным для предпринимателей», – прокомментировал Артур Юсупов, генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса. Воспользоваться услугой могут субъекты МСП, которые ведут свою деятельность на территории Челябинской области более 6 месяцев. Ставка по поручительству варьируется от 0,5% до 1,5% годовых в зависимости от целей получения заемных средств.Для того чтобы получить кредит при недостаточности залогового обеспечения, предприниматель должен обратиться в одну из финансовых организаций – партнеров «Территории Бизнеса». Если организация одобряет заявку, ее специалисты самостоятельно отправляют запрос в Фонд. При положительном решении заключается трехсторонний договор.Подробную информацию об этой услуге можно узнать на портале «Территории Бизнеса» или по телефону 8 (351) 214-06-04.