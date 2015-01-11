Озерский городской округ празднует День знаний

В лицее № 23 торжественная линейка состоялась для учащихся выпускных классов, первоклассников и их родителей во дворе учебного заведения. Теплая солнечная погода поддерживала праздничное настроение участников торжества.
Директор лицея Елена Лукьянова, поздравляя будущих и настоящих лицеистов, отметила высокие результаты выпускников прошлого года и выразила надежду на то, что для первоклассников, которые впервые перешагнули порог лицея, он станет родным, а новые одноклассники – верными друзьями:
- От всего нашего педагогического коллектива поздравляю первоклассников, выпускников, родителей с праздником! Мы начинаем новый учебный год в непростых условиях. Но несмотря на это, выпуск-2020 стал для лицея «звездным»: 4 «стобалльника», 83% процента поступления на бюджет, география вузов от Калининграда до Владивостока. Я обращаюсь к нашим одиннадцатиклассникам: желаю вам не только повторить успехи выпускников прошлого года, а улучшить результаты и в будущем поступить в вуз своей мечты. Дорогие первоклассники! Вы очень стремились в наш лицей, вы готовились, и вместе с вами ваши замечательные родители. Мы очень рады, что вы пришли к нам учиться! Мы очень хотим, чтобы наш лицей – старейшее учебное заведение Озерского городского округа – стал для вас вторым домом. Будьте счастливы, учитесь на «4» и «5», найдите себе друзей, запомните на всю жизнь свою первую учительницу!
После небольшой музыкальной программы, прозвучавшего первого звонка и небольшой фотосессии детей пригласили сесть за парты и начать новый учебный год.
Стоит отметить, что в округе впервые переступят порог школы более 900 первоклассников. Учебный год 2020-2021 начнется для 300 будущих выпускников.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа