Публичная библиотека ждет своих читателей

С 1 сентября Челябинская областная универсальная научная библиотека возобновляет работу в прежнем формате – с открытием читальных залов и офлайн-мероприятиями. Обязательным остается использованием маски и антисептика, а также соблюдение социальной дистанции и предварительная регистрация на события. Библиотека ждем своих читателей со вторника по пятницу с 09.00 до 20.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 18.00. В понедельник – выходной день.При посещении Публички обязательно использовать маску, обрабатывать руки дезинфицирующим раствором и соблюдать дистанцию. В библиотеке осуществляется обязательный замер температуры при входе, шахматная рассадка на мероприятиях, проветривание и проведение дезинфекции помещений каждые 2 часа.Попасть на мероприятия смогут только те, кто прошел онлайн-регистрацию или записался по телефону.Чтобы сократить время ожидания изданий в отделе Абонемент (который временно находится на 2-м этаже библиотеки), выбрать и заказать книгу можно из дома – для этого на сайте ЧОУНБ необходимо перейти на страницу Электронного каталога и выбрать интересующую литературу. Затем нажать на кнопку «заказ документа», ввести свой номер читательского билета (как его получить – подскажут по телефону: 266-05-01) и выбрать операцию «передать по Абонементу». Останется выбрать удобную дату выполнения заказа и нажать на кнопку «заказать». Также можно воспользоваться помощью сотрудников отдела Абонемент и оставить заявку по электронной почте: ochzbibl@chelreglib.ru .Помимо этого, можно воспользоваться услугой виртуального абонемента, пройдя удаленную регистрацию на портале библиотеки – для этого необходимо заполнить анкету, которая представлена на сайте. После регистрации станут доступны множество аудиокниг и электронных материалов – новинки и классика литературы, детективы, книги по саморазвитию, бизнес-руководства, книги для детей.