ЧТЗ выпустил фильм к 100-летию отечественной танковой промышленности

Транспортное обслуживание по маршруту Озерск – Челябинск на сегодняшний день осуществляет ООО «Планер». В связи со сменой перевозчика изменился адрес пункта продажи билетов и пункт отправления автобуса Подробнее
С 1 сентября Челябинская областная универсальная научная библиотека возобновляет работу в прежнем формате – с открытием читальных залов и офлайн-мероприятиями. Обязательным остается использованием маски и антисептика, а также соблюдение социальной дистанции и предварительная регистрация на события.
31 августа 2020 года, около 07 часов 06 минут, на Озерском шоссе - 44, водитель, 1983 года рождения, управляя автомобилем марки Датсун, при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении автобусу марки Хундай Аэро Сити 540 и совершил столкновение с ним Подробнее
По сюжету тракторостроители разных профессий читают стихи о танках и танковых боях, Танкограде на своих рабочих местах. Для проекта были использованы произведения Михаила Львова, Сергея Обрадовича, Петра Синявского. Финальное стихотворение полностью посвящено челябинскому тракторному, его автором является работник ЧТЗ Всеволод Смирнов.Фильм «Танковый характер» заводчане посвятили труженикам тыла и танкистам нескольких поколений, всем ветеранам ЧТЗ, тем, кто в цехах и конструкторских бюро создавал бронетанковую мощь страны, и тем, кто сегодня продолжает славные традиции Челябинского тракторного.Одна из задач фильма – показать роль ЧТЗ в вековом юбилее отечественного танкпрома, а самое главное показать тех людей, кто сегодня продолжает славные традиции легендарного завода – Танкограда.Среди героев – работники литейки и кузницы, ветеран ЧТЗ, в годы войны работавший на сборке танков (читает стихотворение собственного сочинения), а также руководители предприятия. Эпизоды с представителями разных профессий, историй соединяет любовь к заводу и желание созидать его настоящее.ЧТЗ – это основной завод-изготовитель танковых двигателей для передовой бронетанковой техники РФ. «Железными сердцами» челябинского завода оснащены танки Т-72, Т-90, Т-14 «Армата», БМПТ «Терминатор». Для справки:31 августа 1920 года из ворот нижегородского завода «Красное Сормово» вышел первый советский серийный танк «Борец за свободу товарищ Ленин». Это событие ознаменовало начало создания танковой промышленности в стране.31 декабря 1940 года на ООО «ЧТЗ-Уралтрак» был собран первых танк КВ (Клим Ворошилов). В годы Великой Отечественной войны на базе завода кратчайшие сроки было развернуто конвейерное производство тяжелых и средних танков. Сюда были эвакуированы Ленинградский Кировский и Харьковский заводы. Слияние заводов образовало на челябинской земле уникальный танковый комбинат – Танкоград.