Финалист конкурса «Лидеры России» из Челябинска вместе с командой поднялись на вершину Эльбруса

Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится в России уже в восьмой раз. Лучшего участкового уполномоченного полиции граждане выбирают посредством онлайн-голосования на официальном сайте ГУ МВД России по Челябинской области (на районном и региональном уровне) и МВД России Подробнее
1 сентября финалисты третьего сезона конкурса «Лидеры России» подняли «Знамя Победы» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на самую высокую точку России и Европы – гору Эльбрус. Одним из участников восхождения стал суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020», руководитель по развитию корпоративного бизнеса ООО «Т2 Мобайл» из Челябинска Александр Пахоруков: «Я давно занимаюсь спортом, но, тем не менее, для меня и подготовка, и акклиматизационные выходы, и само восхождение дались очень тяжело. Приходилось работать с собой, со своим внутренним голосом. Подготовка на этапе отбора и работа, которая была проделана на проекте до момента восхождения – это то, что нужно для успеха на восхождении. Лидер, безусловно, должен быть победителем, но работая с командой, важно проявлять другие качества. Мне было очень приятно находиться с ребятами, восходить с ними на гору в одной связке, преодолевать совместные трудности. Я счастлив подняться на вершину с такой успешной командой».